Marcha pro-Palestina terminó en desmanes en ciudades como Medellín y Bucaramanga

La pacífica jornada de movilizaciones que se registró el pasado martes 7 de octubre en el país en favor de Palestina tuvo lunares en ciudades como Medellín, donde además de actos de vandalismo, se registraron enfrentamientos entre encapuchados y las autoridades, que causaron temor entre la ciudadanía.

Denunciaron vandalismo en protestas en Bucaramanga

Específicamente en Bucaramanga se registró normalidad tanto al inicio de las marchas en la Universidad Industrial de Santander (UIS) como a lo largo del recorrido sobre la calle 27; pero, a su paso por el centro de la ciudad, en cercanías de la alcaldía de Bucaramanga, un grupo de encapuchados intentó retirar las vallas de protección, así como pintaron grafitis y pegaron afiches en locales comerciales y edificios públicos.

El hecho causó una confrontación entre los encapuchados con personal de seguridad en la zona, al que le lanzaron agua con la melaza que llevaban para pegar los afiches, por lo que intervino la Policía Metropolitana y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (UNDMO), así como otros manifestantes que insistieron que las movilizaciones eran pacíficas para evitar enfrentamientos.

Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad.

A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que… pic.twitter.com/dCDY2S078s — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 8, 2025

Hubo disturbios en Medellín tras manifestaciones Pro-Palestina

En Medellín, las manifestaciones finalizaron abruptamente en la avenida El Poblado por enfrentamientos entre manifestantes y los uniformados antidisturbios. Previamente, se registró el ataque de un funcionario de la alcaldía con pintura, así como la vandalización de fachadas, y ataques con piedras y objetos contundentes a determinados comercios.

“El ataque puntualmente en McDonald’s de la avenida El Poblado fue uno de los hechos más reprochables. En ese lugar se encontraban familias celebrando un cumpleaños con niños, niñas y mujeres que no hacían parte de la manifestación.Los vándalos lanzaron piedras y objetos contundentes contra el establecimiento, amenazaron a las personas que se encontraban adentro y los obligaron a refugiarse”, indicó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

Sumado a esto se reprochó la presencia del concejal del Centro Democrático Andrés “El Gury” Rodríguez, quien quedó grabado en un video mientras discutía con manifestantes. El cabildante mantenía un bate en la mano y estuvo en medio de las manifestaciones lanzando provocaciones a los que participaban para que se retiraran del lugar. De igual forma, se cuestionó la actuación de los gestores de seguridad.

Y luego puse a los funcionarios de la secretaria de seguridad que no tienen competencia para que atacaran salvajemente a los a manifestantes como se puede apreciar

👇👇👇 pic.twitter.com/FbEcrmB9JE — Nestor Giraldo (@nestoriano) October 8, 2025

Por último, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó los hechos violentos: “Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias, comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad”. Sumado a eso, responsabilizó al presidente Petro de lo que ocurrió en la ciudad.