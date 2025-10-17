A la cárcel a Eduar Daza, señalado feminicida de Kelly de Arco, en Barranquilla

Eduar Alfonso Daza Castro, alias "El Negro", disparó en cinco ocasiones contra su expareja Kelly de Arco. Foto: Fiscalía

Tras retomar las audiencias contra Eduar Alfonso Castro Daza, alias “El Negro”, quien es acusado del feminicidio agravado de su expareja Kelly de Arco, en Barranquilla, un juez decidió enviarlo a la cárcel tras su recaptura bajo orden judicial.

Además de la confesión del crimen, el juez 18 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Josías Mojica, tuvo en cuenta el testimonio de una amiga de la víctima, quien narró cómo se dio el asesinato, en la madrugada del pasado 6 de octubre, dentro de un conjunto residencial Metrocentro, en el barrio 20 de julio de Barranquilla.

Primeras versiones de las autoridades señalan que el sujeto esperó dentro del conjunto a De Arco, con quien tuvo en un primer momento una discusión. Luego de esto, le disparó en reiteradas ocasiones y huyó. La pareja tuvo una relación de dos años, pero desde hace dos meses ella decidió terminarla.

Al respecto, la amiga de la víctima explicó a la Fiscalía que “íbamos caminando para el apartamento de Kelly, yo me iba a quedar allí con ella, cuando aparece el Negro y trae un arma. Kelly se pone delante de mí y le dice a Eduar: ‘¿Qué haces aquí en mi casa?’, a lo que este no contestó. La cogió por el cuello, le disparó tres veces y, al verla en el piso, la remató con dos tiros”.

La mujer añadió que Daza se fue del lugar caminando tranquilo, por lo que ella corrió a avisarle al papá de Kelly de Arco. “Le digo: ‘Carlos, mataron a tu hija…’ El Negro le apunta (al papá) y se va. Luego de eso pedimos ayuda”.

En medio de la audiencia, el abogado defensor de Daza pidió al juez no enviarlo a prisión, sino a un centro psiquiátrico, alegando que presenta trastornos mentales, diagnosticados desde 2015, y “que evidencia episodios de agresividad, intentos de suicidio y padecimientos mentales”.

No obstante, el juez rechazó la petición y señaló que la posible inimputabilidad deberá discutirse durante el juicio y no en esta etapa procesal. La Fiscalía reforzó la solicitud de la medida de aseguramiento, señalando que “una persona capaz de portar un arma de fuego y asesinar a su expareja representa un riesgo evidente para la comunidad”,

Como antecedente se ha conocido que Daza ya había agredido a de Arco. Dos días antes del feminicidio, el pasado 29 de septiembre, el sujeto habría ingresado a la casa de la víctima, en la que destruyó un televisor y una cama. Otros hechos violentos, durante la relación, también han sido revelados por la familia de la víctima.