¿Dónde habrá ley seca este fin de semana por elecciones?

Este fin de semana se realizarán en el país las elecciones de Consejos Municipales y Locales, en las que las personas menores de 28 años podrán elegir a sus representantes en todo el país. A diferencia de otro tipo de votaciones, las medidas que se tomen para estos comicios dependerán completamente de las alcaldías, algunas de las cuales ya decidieron que implementarán la Ley seca durante el fin de semana.

En la mayoría de los casos, la restricción para la venta y consumo en lugares públicos de bebidas alcohólicas irá desde las 6:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 a.m. del próximo lunes 20 de octubre, con el fin de garantizar el orden público en las votaciones del domingo.

Aunque se espera que grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla implementen la medida (Cali no lo hará), por lo pronto las ciudades y municipios que han decretado la Ley seca son:

Cartagena

Yopal

Ciénaga

Montería

Mosquera

Soledad

Ibagué

En esta última ciudad, las autoridades también restringieron el tránsito de parrillero en moto, así como el transporte de material de construcción, cilindros de gas, trasteos y juegos pirotécnicos.

La Ley seca restringe la venta y consumo de licor en tiendas, bares, restaurantes, discotecas y supermercados, así como en espacios públicos. Sí se permite el consumo dentro de domicilios, por lo que las autoridades piden al respeto de la convivencia vecinal.

En caso de incumplir con la medida, las autoridades podrán imponer multas sobre los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, así como realizar la incautación de las bebidas alcohólicas, mientras que en el caso de los establecimientos, las sanciones pueden incluir el cierre temporal del local, por lo que el llamado es a estar pendientes de las decisiones que puedan tomar los alcaldes locales.