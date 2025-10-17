Encontraron material explosivo en la terminal de transportes de Cúcuta

El material explosivo fue hallado dentro de una caja marrón que despertó sospechas por su peso y características. Foto: Terminal de transporte de Cúcuta

En medio de actividades de inspección y control, la Policía Metropolitana de Cúcuta encontró material explosivo, el pasado martes 14 de octubre, que iba a ser trasladado por la terminal de transporte de la capital nortesantandereana.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se hizo en la zona de encomiendas, inicialmente en una caja de color marrón que despertó sospechas entre los uniformados por sus características y el peso que tenía.

En el interior halaron 10 cajas blancas dentro de las que había 200 unidades de cables de color naranja con detonadores de superficie rojo y negro, a lo que se suma el hallazgo de fósforos eléctricos.

Tras la apertura de todas las cajas, las autoridades indicaron que se incautó el material, mientras que a la par se iniciaron las investigaciones para determinar la procedencia, el destino y el posible uso que se le haría a este material explosivo.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y protección de la vida, evitando que este tipo de elementos representen un riesgo para la comunidad”, añadieron las autoridades en comunicado. Además, invitaron a la ciudadanía dar cualquier información que pueda facilitar la investigación, para lo que están habilitadas la línea 123 y la línea antiexplosivos 165.

Hace un mes se suspendieron las operaciones en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, tras el hallazgo de tres maletas en una de las pistas. Aunque en principio se dijo que se trataría de elementos explosivos, las autoridades finalmente descartaron, en una segunda revisión, que se tratara de algún tipo de ataque.