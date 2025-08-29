Esto dicen los vecinos sobre los daños de la casa que se desplomó en Barranquilla

Un hombre murió tras el colapso de la fachada de una vivienda ubicada en el barrio Olaya de Barranquilla. Foto: Bomberos Barranquilla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el desplome de la fachada de una vivienda de tres pisos en el barrio Olaya de Barranquilla en el que murió una persona el pasado miércoles 27 de agosto, vecinos del sector aseguraron que la vivienda era reparada constantemente por filtraciones y daños internos.

Lea: Bebé de 10 meses perdió la vida en incendio provocado por una vela en Valledupar

“La edificación inicialmente tenía dos pisos y pensábamos que hasta ahí llegaría. Pero luego levantaron el tercer piso y ya está construido. Sin embargo, quienes han vivido ahí se han mudado rápido por problemas estructurales en la fachada, sobre todo filtraciones”, dijo un habitante del sector a El Heraldo.

Además, indicó que la estancia de los inquilinos de la casa era corta por los presuntos daños que se presentaban a nivel interno. Señaló que la casa es arreglada de forma constante, principalmente obras relacionadas a filtraciones de agua y problemas de cañería. “El techo ya lo habían cambiado dos veces; esta era la tercera vez que lo iban a cambiar”, agregó.

El día de los hechos el sargento Jesús Sánchez del cuerpo de Bomberos de Barranquilla relató que fueron alertados por la comunidad apenas ocurrió el colapso. “Se trata de una edificación de tres pisos: el tercer piso colapsó y, por el peso, también terminó colapsando el segundo piso…estaban en el tercer piso trabajando cuando se produjo el colapso. El tercer piso cayó sobre el segundo, y ambos cedieron. Como se puede ver, en el balcón están todos los escombros del tercer piso que terminaron abajo", detalló. También, confirmó que los habitantes de viviendas cercanas fueron evacuadas por el peligro de un nuevo colapso que podría afectarles.

Le puede afectar: Conductor atropelló a agente de tránsito en un operativo de control en Rionegro

Por su parte, el excurador urbano, Jaime Fontanilla, explicó que toda obra en la ciudad debe ser aprobada en materia arquitectónica, estructural y jurídica, antes de obtener la licencia de construcción.

“En Colombia hay una normatividad muy clara para las construcciones. La Curaduría Urbana, que expide los permisos, revisa siempre todos los factores, entonces es muy poco probable que se pasen detalles; lo que se tendría que ver entonces es si la construcción en el barrio Olaya tenía licencia, o en algunos casos también se presenta que tenían la licencia, pero no estaban construyendo lo que se les autorizó en la misma”, detalló.