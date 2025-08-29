No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Medellín

Conductor atropelló a agente de tránsito en un operativo de control en Rionegro

El agente de tránsito le habría solicitado los documentos del vehículo por estar mal estacionado.

Redacción Colombia
29 de agosto de 2025 - 03:08 p. m.
Imagen de referencia. El agente de tránsito está siendo atendido en la Clínica Somer y el conductor fue capturado.
Foto: Alcaldía de Medellín
Un gestor vial fue víctima de una agresión por parte de un conductor en un procedimiento de control en Rionegro, Antioquia, el miércoles 27 de agosto. El conductor fue capturado.

Según las autoridades locales, el gestor de tránsito le solicitó al conductor los documentos del vehículo, que estaba mal estacionado. El hombre se habría negado a entregarlos y atropelló al funcionario.

“De manera agresiva, este ciudadano se negó a acatar la orden, y en un acto reprochable, puso en marcha su automóvil, atropellando al gestor vial que acompañaba el procedimiento, y luego emprendió la huida”, mencionaron desde la Alcaldía local.

El agente de tránsito fue trasladado a la Clínica Somer, donde recibió atención médica. Y el conductor fue capturado en el sector El Tranvía minutos después del hecho.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas Urrea, rechazó la agresión e informó que brindarán acompañamiento para que coloque la denuncia ante las autoridades competentes. “A las autoridades de tránsito, nuestros gestores viales, las personas de estacionamiento regulado, les pido el favor que los respeten, ese respeto tiene que darse en torno a que están cuidando y ordenando nuestra ciudad para que todos podamos convivir en paz”, concluyó el alcalde.

Según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado cuatro ataques a agentes de tránsito, mientras que durante todo el 2024 se registraron cinco.

Por Redacción Colombia

