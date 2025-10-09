Estos son los cambios que tendrá el estadio Metropolitano en Barranquilla

La fachada del estadio está inspirada en escenarios deportivos internacionales y tras la remodelación elevará su capacidad a 60.000 espectadores. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El Distrito de Barranquilla abrió la licitación pública para escoger la empresa o consorcio que ejecute las obras de remodelación y ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Las obras, que contemplan una inversión de 180.000 millones de pesos, ampliarán la capacidad del escenario de 45.994 a 60.013 espectadores con la siguiente distribución: 2.698 sillas en la tribuna Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental y 1.734 en graderías móviles que permitirán mayor comodidad durante los eventos deportivos y culturales.

El proyecto también incluye la construcción de 10 enfermerías de aproximadamente 100 metros cuadrados cada una, además de la modernización y ampliación de los baños, que tendrán 1.136 metros cuadrados en total con más de 288 sanitarios y 72 urinarios.

Mientras que en el área de servicios, proyectan nuevas cocinas satélite, bodegas y zonas de aseo, así como una sala de prensa con capacidad para 130 personas y con condiciones acústicas optimizadas para el trabajo de medios nacionales e internacionales.

También, las renovaciones traerán museos y áreas arrendables para exposiciones y actividades culturales y comerciales. Para conciertos dispondrán de un backstage de 1.602 metros cuadrados con camerinos y espacios adecuados para los artistas y personal técnico.

El estadio tendrá una fachada bioclimática tensada en malla microperforada de poliéster de alta tenacidad (Frontside 381), con acabado metálico o perlado. Esta estará inspirada en los estadios europeos, con una estructura que ofrecerá control térmico con durabilidad de hasta 30 años y de fácil mantenimiento, además de un diseño moderno con patrones hexagonales.

El contrato tendrá un plazo de ejecución de 18 meses a partir de la firma del acta de inicio. Mientras que el financiamiento tendrá una vigencia de siete años, dentro de los que garantizarán el pago a los proveedores, según lo dispuesto en el pliego publicado en la plataforma SECOP II, en la que también establecen que el proceso está amparado por acuerdos comerciales internacionales, en cumplimiento de la normatividad vigente.

“Con una inversión de $180 mil millones de la platica de los barranquilleros, muy pronto el Metro será un estadio con más de 60 mil sillas y todas las especificaciones de un escenario de otro nivel”, afirmó el mandatario en X.