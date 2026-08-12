Estos son los cierres viales que habrá en Barranquilla hasta el 30 de septiembre

Imagen de referencia. Los cierres parciales por la construcción del Sistema de Acueducto Regional del Norte afectan la avenida Circunvalar, la calle 82, la calle 107 y la carrera 72. Foto: Gobernación de Magdalena

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Los cierres viales temporales que se adelantan en distintos puntos de Barranquilla como parte de la construcción del Sistema de Acueducto Regional del Norte permanecerán vigentes desde el miércoles 12 de agosto hasta el 30 de septiembre, según informó la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. La obra, correspondiente a infraestructura de agua potable y saneamiento básico, beneficiará tanto a la capital del Atlántico como al municipio de Puerto Colombia.

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Durante la ejecución de los trabajos, la entidad garantizará la habilitación de un carril para la circulación de los vehículos, además de los senderos destinados al tránsito peatonal, con el fin de reducir el impacto sobre la movilidad en los sectores intervenidos.

Los puntos con restricciones son los siguientes:

Cruce de la avenida Circunvalar con la calle 110 y la carrera 75A: la intervención se mantiene sobre la calzada en sentido norte-sur, con ocupación del carril izquierdo.

Calle 82, entre la Vía 40 y la carrera 78D: el cierre afecta la calzada en sentido occidente-oriente, también con ocupación del carril izquierdo. Todos los pasos seguros y senderos peatonales del sector permanecen habilitados.

Calle 107, entre las carreras 72 y 75A: la obra ocupa el carril izquierdo de la calzada en sentido sur-norte.

Carrera 72, entre las calles 106 y 107, en el barrio Riomar: la ocupación corresponde al carril derecho de la calzada en sentido sur-norte. Los pasos peatonales del sector no sufrirán afectaciones.

Las áreas donde se desarrollan las obras cuentan con señalización preventiva y reglamentaria, así como con los dispositivos de control y marcación necesarios para orientar a los usuarios y asegurar condiciones apropiadas de seguridad vial en cada tramo. Además, en los puntos de cierre habrá auxiliares de tránsito plenamente identificados, encargados de guiar a conductores y peatones sobre las condiciones de circulación vigentes, las maniobras autorizadas y las rutas alternas habilitadas cuando sea necesario.

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Las autoridades invitaron a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas alternas establecidas y atender las indicaciones del personal dispuesto en la zona mientras avanzan los trabajos de esta obra de infraestructura.