Las dudas sobre el secuestro de la influenciadora Angie Paola Argáez en Maicao

Angie Paola Argáez, creadora de contenido de Maicao, secuestrada en la madrugada del lunes 10 de agosto de 2026. Foto: Redes sociales

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Las autoridades de La Guajira intensificaron la búsqueda de Angie Paola Argáez, una creadora de contenido de Maicao que fue secuestrada durante la madrugada del lunes 10 de agosto. Como parte de las estrategias para dar con su paradero, la alcaldía de Maicao dispuso una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre datos de su ubicación o información de los responsables.

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La medida se adoptó después del Consejo Extraordinario de Seguridad convocado para revisar el caso y decidir la ruta de acción. Según informó la alcaldía, en este momento se encuentran desplegadas en distintas zonas del departamento las capacidades operativas y de inteligencia disponibles.

Después de que la familia de la joven hiciera la denuncia, los organismos de inteligencia y las autoridades judiciales iniciaron el análisis de las pruebas recolectadas con el propósito de reconstruir los hechos e identificar a los responsables.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el trayecto que habrían recorrido los captores tras el secuestro de Angie Paola: los responsables se habrían desplazado en el carro particular de la víctima para luego incorporarse a la Troncal del Caribe. Los primeros hallazgos indican que los captores no portaban fusiles ni vestían indumentaria que los vinculara con alguna estructura armada organizada.

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Miguel Felipe Aragón, alcalde de Maicao, manifestó su respaldo a la familia de la joven: “como alcalde y primera autoridad del municipio de Maicao, rechazamos enfáticamente este hecho contra una joven de un ejercicio sano y responsable, perteneciente a una familia muy reconocida en nuestra comunidad”.

Aragón aseguró, además, que las autoridades mantendrán el acompañamiento a los allegados de Angie Paola y que las labores institucionales continuarán hasta lograr que la joven regrese a su hogar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a brindar cualquier información que pueda dar con el paradero de Argáez. Para ello se habilitaron las líneas 165 y 3213940581.