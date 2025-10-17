Estos son los cierres viales que habrá hasta el 17 de diciembre en Barranquilla

El puente Simón Bolívar no había tenido mantenimiento desde su construcción en 1983. Foto: Ruta Costera

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció que a partir de este viernes 17 de octubre habrá cierres sobre el puente Simón Bolívar, en la calle 30, que conecta a la capital del Atlántico con el municipio de Soledad y es importante vía de acceso al aeropuerto Ernesto Cortissoz. Los cierres, que se harán por tramos, irán hasta el 17 de noviembre.

Las obras están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), que realizará obras de reforzamiento de la estructura del puente, que se ha visto afectado por la filtración de agua de una tubería que pasa por debajo y que provocó la socavación del terraplén en mayo pasado, en la que fallecieron cuatro personas y tres resultaron heridas.

“Estamos trabajando para corregir las situaciones que presenta la infraestructura, y garantizar la seguridad de los usuarios”, indicó el director del Invías, Juan Carlos Montenegro, quien añadió que esta intervención hace parte de un plan de gran envergadura para prevenir nuevas emergencias.

Sumado a esto, Invías señaló que no se hará el cierre completo del puente, sino por tramos y de a un solo carril, entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., por lo que la alcaldía advierte que podrá haber variaciones en la fluidez del tránsito por la zona.

Por esta razón, la Secretaría de Tránsito resaltó que habrá señalización y presencia de auxiliares de tránsito para orientar a los conductores y evitar mayores congestiones viales. Además, se habilitarán senderos peatonales.

“Agradecemos la comprensión de todos los ciudadanos y su colaboración para facilitar estas labores de mejoramiento vial”, añadió la alcaldía que pidió a los conductores respetar las señales viales y planear su viaje con anticipación ante los contratiempos que se puedan presentar en la vía.

“Sabemos que los cierres pueden generar incomodidades, pero es fundamental que los ciudadanos comprendan que estas intervenciones buscan prevenir tragedias como la que enlutó a varias familias el pasado año en mayo”, añadió Invías.