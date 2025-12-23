Pico y placa en Cali: así será la rotación para el primer semestre del 2026

Imagen de referencia. El pico y placa operará de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Foto: Alcaldía de Cali

La alcaldía de Cali anunció la rotación del pico y placa que regirá en la ciudad durante el primer semestre de 2026. La medida aplica a vehículos particulares y busca mejorar el ordenamiento del tránsito en la ciudad.

La medida fue expedida mediante un decreto del 22 de diciembre, que oficializa las restricciones de la circulación vehicular del 5 de enero al 30 de junio del 2026. El horario es continuo de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, según el último dígito de la placa del vehículo.

El decreto establece que la medida aplica tanto dentro del perímetro urbano como para los vehículos que ingresan o salen de Cali hacia otros municipios. Y la rotación definida es la siguiente:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2

Martes: placas terminadas en 3 y 4

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6

Jueves: placas terminadas en 7 y 8

Viernes: placas terminadas en 9 y 0

Además, la medida tendrá un periodo pedagógico entre el 5 y 9 de enero, durante el cual no impondrán sanciones, con el objetivo de facilitar la adaptación de los conductores a la nueva rotación.

También, la administración confirmó que la restricción no regirá los sábados, domingos ni días festivos, así como en casos excepcionales definidos por las autoridades de tránsito.

El decreto mantiene las excepciones vigentes en las que se encuentran los vehículos de emergencia, automotores operativos debidamente registrados y aquellos contemplados en normativas anteriores.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a verificar el número de placa, cumplir con la medida y evitar sanciones durante el periodo en el que será aplicada.