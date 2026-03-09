Estos son los representantes a la Cámara por Atlántico: así se repartieron las siete curules

La única representante que repite curul es Jezmi Lizeth Barraza Arraut. El más votado fue Estefanel Gutiérrez Pérez. Foto: Archivo Particular

La Cámara de Representantes de Atlántico es una de las que se renueva para este periodo. Solo una de las congresistas que buscaba la reelección logró entrar a la lista. De igual forma, Cambio Radical se consolidó como la principal fuerza, mientras el Pacto Histórico sumó una curul más en el departamento.

En Atlántico se contabilizaron 1.132.758 votos, que corresponden al 58,6 % de los votantes habilitados en estas elecciones. Entre estos, hubo 22.497 no marcados, 35.762 anulados y 28.756 en blanco.

Por partido, los que más sufragios alcanzaron fueron Cambio Radical con 327.370 (30,4 %), Pacto Histórico con 269.814 (25,1 %) y el Liberal con 196.117 votos (18,2 %).

En comparación con el periodo anterior, Cambio Radical mantuvo sus tres curules, mientras que el Pacto Histórico sumó una. Los liberales mantuvieron una, pero los conservadores perdieron su representación en la región.

Partido Liberal

En el departamento, la única que conserva su curul es la liberal Jezmi Lizeth Barraza Arraut, quien ha sido representante a la Cámara desde 2018. Es de Soledad, estudió administración de empresas y diseño gráfico en la Universidad del Norte de Barranquilla, así como es hija de Sergio Barraza, reconocido empresario y político de la región.

El otro en lograr una curul en la Cámara fue Cesar Antonio Barrera Vergara, quien recibió 49.372 votos. Es ingeniero eléctrico y hermano de la concejal Heidy Barrera. Llegó a la Cámara con el apoyo de José Trocha Gómez.

Cambio Radical

El más votado en el Atlántico es Estefanel Gutiérrez Pérez, quien alcanzó 96.799 votos. Es abogado, especialista en derecho constitucional, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes, así como tiene estudios en derechos humanos en American University Washington College of Law.

Se ha hecho conocer como el ‘pelao del barrio’, que vive en Manga. En 2023 fue una de las grandes sorpresas en las elecciones de Concejo de Barranquilla, en las que fue uno de los más votados de la ciudad.

Seguido está Welfran Junior Mendoza Torres, quien recibió 80.513 sufragios. Es abogado y magíster en Derecho Tributario. Fue electo diputado del Atlántico por dos periodos, cargo al que renunció para buscar el Congreso. Ha contado con el apoyo del excongresista Luis Diazgranados, así como de la familia Char.

La lista del partido la cierra Samir Eduardo Radi Chemas, quien tuvo 57.482 votos. Es ingeniero industrial de la Universidad del Norte. Fue dos veces elegido concejal de Barranquilla (en 2020 y 2023) con el apoyo del charismo, que también lo acompañó en esta última contienda. Además, contó con el apoyo del senador Antonio Zabaraín y los concejales Rachid Correa, Juan David Abisambra y José Trocha.

Pacto Histórico

Por la lista cerrada del Pacto fueron elegidos Jaime Arturo Santa María Acosta, quien es filósofo y doctor en política oriundo de Puerto Colombia. Ha sido apoyado por el clan Torres, así como fue fórmula de Pedro Flórez.

El siguiente nombre en la lista es el de Andrea Camila Vargas de la Hoz, quien es la secretaria general de Colombia Humana e hija de Iván Vargas, quien ha sido coordinador del mismo movimiento en Barranquilla. Ha sido reconocida por hacer parte del movimiento estudiantil, así como ha contado con el apoyo del excongresista Jaime Arturo Santamaría.

Los quemados

La figura derrotada más visible fue el influencer Felipe Saruma, que pese a tener más de 16 millones de seguidores en redes sociales, no le alcanzaron los votos para conseguir una de las curules. Fue la cuarta votación más alta de Cambio Radical. A él se suma Juan Camilo Fuentes, que era la ficha de Efraín Cepeda por el partido conservador.