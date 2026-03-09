Resultados de la Cámara por Boyacá 2026: ellos son los ganadores

Los elegidos fueron Jaime Raúl Salamanca Torres, Héctor David Chaparro Chaparro, Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso, José Luis Bohórquez López, Eduar Alexis Triana Rincón y Yamit Noé Hurtado Neira. Foto: Archivo Particular

Con el 100 % de los votos informados, en Boyacá ya se tienen los nombres de los seis representantes a la Cámara elegidos para el periodo 2026-2030. Con una participación por encima del 51 %, que equivale a 535.811 votantes, se confirma la reelección de cuatro de los congresistas y el liderazgo de la Alianza Verde, que obtuvo el 22,8 % de los votos y consiguió dos curules.

En términos generales, se registraron 7.639 votos no marcados y 18.891 nulos, mientras que se validaron 503.885 votos de los cuales 18.722 fueron en blanco.

Por partidos, la Alianza Verde obtuvo 115.259 (22,8 %), el Pacto Histórico consiguió 93.046 (18,4 %), el Centro Democrático se quedó con 67.619 (13,4 %), mientras que la alianza entre el Conservador con Salvación Nacional logró 64.494 (12,7 %).

Los nuevos

El que más votos recibió fue el médico Yamit Noé Hurtado Neira, quien obtuvo 36.157 sufragios. Fue alcalde de Paipa y recientemente había trabajado como director de Regiones de la gobernación de Boyacá.

Además de ser una de las dos nuevas caras en la Cámara por Boyacá, dentro de su trayectoria se le reconoce su paso por la dirección del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, durante la pandemia, así como se ha consolidado por tener un perfil técnico, especialmente en el área de la salud.

El otro nuevo en la lista es José Luis Bohórquez López, quien era la cabeza de la lista cerrada del Pacto Histórico, que obtuvo 93.046 votos en el departamento. Este abogado fue elegido en las elecciones de octubre de 2023 como alcalde de Duitama, pero en 2025 el Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia.

Los que repiten

En la lista también está Jaime Raúl Salamanca Torres, quien tenía el aval de la Alianza Verde y fue el segundo más votado con 31.361 ciudadanos. Es contador público de la UPTC, con especializaciones en Gerencia y Gobierno Territorial.

Fue diputado de Boyacá en dos periodos (2012-2015 y 2016-2019), así como secretario de Educación 2020 y 2021, antes de lanzarse a la Cámara de Representantes en 2022.

Por el Centro Democrático está Eduar Alexis Triana Rincón que obtuvo 22.806. Es administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás, fue gerente de una cadena de supermercados durante siete años, así como fue alcalde de Maripí (con el aval de Cambio Radical) durante el periodo 2016-2019.

Por la coalición del Partido Conservador Colombiano y el Movimiento de Salvación Nacional fue elegida la actual congresista Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso, quien obtuvo 16.642 sufragios.

Ella es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, donde actualmente realiza especialización en Derecho Administrativo. Fue concejal, de 2012 a 2014, de Garagoa, se quemó a la Asamblea de Boyacá en 2019, pero fue elegida representante en 2022 por el partido Conservador.

Finalmente, la lista de representantes a la Cámara por Boyacá la cierra Héctor David Chaparro, quien se lanzó con el partido Liberal y obtuvo 29.664 votos.

Es economista de la Universidad de los Andes, donde también realiza actualmente una especialización en Administración Financiera. Fue director de Juventudes, secretario de Cultura y gerente de la Lotería de Boyacá, antes de lanzarse a la cámara a la que llegó en 2022.