Extorsión, atracos y homicidios: el llamado de Char al nuevo Gobierno por Barranquilla

La estación de Policía tendrá capacidad para albergar hasta 120 uniformados y fortalecer la atención operativa en el norte de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó que sostuvo una conversación con el ministro de Defensa designado, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, para abordar la situación de seguridad en la ciudad y solicitar el respaldo del Gobierno entrante frente al aumento de delitos como la extorsión, el atraco y los homicidios.

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El pronunciamiento se produjo durante una visita a las obras de la nueva estación de Policía de Riomar, donde el mandatario destacó las inversiones que adelanta el Distrito para fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y reiteró que la lucha contra la delincuencia requiere un trabajo articulado con la Nación.

“Necesitamos apoyo de la Presidencia”

En un video publicado en sus redes sociales, Char aseguró que le expuso al próximo ministro de Defensa un diagnóstico sobre la situación de orden público que enfrenta Barranquilla y pidió el apoyo del Gobierno para combatir la criminalidad.

El pronunciamiento del mandatario se produce en un contexto marcado por las denuncias de comerciantes y transportadores por casos de extorsión, así como por el incremento de hechos violentos registrados en Barranquilla y su área metropolitana durante las últimas semanas.

Inversión en una nueva estación de Policía

El anuncio se realizó durante la inspección de la estación de Policía de Riomar, infraestructura que, según Char, requirió una inversión cercana a los COP 7.000 millones, financiados con recursos de la tasa de seguridad.

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De acuerdo con el alcalde, la sede tendrá capacidad para albergar hasta 120 uniformados, además de motocicletas, vehículos oficiales y dependencias de la Policía Comunitaria, la Patrulla Púrpura y la Seccional de Investigación Judicial (SIJÍN).

El mandatario añadió que “estas inversiones buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública frente a los problemas de seguridad que afectan a la ciudad”. Además, reiteró que “el fortalecimiento de la infraestructura y la dotación para la Policía deben estar acompañados por una estrategia coordinada con el Gobierno nacional, con el objetivo de reforzar la lucha contra las estructuras criminales”.