Hallan muerta a mujer que viajó a celebrar su cumpleaños en Valledupar: esto se sabe

El cuerpo de la mujer fue encontrado en la vereda Las Casitas, mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones para determinar lo ocurrido. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Yasleidis María Martínez Jiménez, de 31 años, fue encontrada sin vida en la vereda Las Casitas, zona rural de Valledupar, luego de haber viajado desde Barranquilla para celebrar su cumpleaños. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte y si se trató de un feminicidio.

Lea: Capturaron a nueve personas que transportaban 495 computadores robados en Tolima

La mujer había viajado al Cesar junto a su compañero sentimental para pasar el fin de semana. Tras perder contacto con ella, sus familiares reportaron su desaparición y días después, su cuerpo fue hallado con signos de violencia en un lote de la zona rural de la capital del departamento.

La última vez que fue vista con vida

Según relató Juley Rico, hermana de la víctima, Yasleidis llegó a Valledupar el pasado 18 de julio para celebrar su cumpleaños. La última información que tiene la familia corresponde a unas imágenes captadas en un establecimiento donde, al parecer, se encontraba junto a su pareja sentimental.

Por esa razón, los familiares solicitaron a las autoridades identificar el lugar y revisar las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos. “Necesitamos identificar el sitio para que las autoridades vayan directamente a ese punto por el tema de las cámaras”, manifestó Juley. Tras el hallazgo del cuerpo, la familia pidió que las diligencias judiciales avancen con rapidez para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué se sabe de la investigación?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver y trasladó el cuerpo a Medicina Legal, donde se practican los exámenes forenses que permitirán establecer las causas de la muerte.

Le puede interesar: Capturaron al presunto sicario que asesinó a niña de tres años en panadería de Polonuevo

Como parte de las diligencias, el compañero sentimental de la víctima permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica.

La Fiscalía continúa recopilando testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas de la muerte de la mujer.