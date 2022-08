Familia denuncia que fue por el cuerpo de su bebé a la morgue, pero no lo hallaron

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades. Imagen de referencia. Foto: Pexels

Incertidumbre ha generado el testimonio de una familia del barrio La Luz, ubicado al suroriente de Barranquilla, la cual asegura que un centro asistencial de la capital de Atlántico habría desechado el cuerpo de una bebé en gestación que había perdido la vida.

(Le puede interesar: La mexicana que lideró el primer protocolo de voto trans en América Latina)

“Mi hija se estaba sintiendo muy mal con los dolores. Nos tocó esperar a que se hicieran las siete de la mañana para que le hicieran una ecografía y ver cómo estaba la niña”, contó a El Heraldo Dianet Pedroza, madre de la joven de 16 años que daría a luz. De acuerdo con su testimonio, su hija empezó a sentir dolores abdominales en la madrugada del sábado 20 de agosto.

(También puede leer: Alerta por invasión en predio de la fundación Paz Animal en Dagua, Valle)

Aunque la bebé estaba con vida, el procedimiento médico mostró que la mujer tenía poco líquido amniótico en el útero, por lo que los profesionales de la salud tomaron la decisión de inducir el parto. Poco tiempo después, falleció.

Posteriormente, realizaron el acta de defunción y le dijeron a la madre que tenía dos días para recoger el cuerpo en la morgue.

(Le puede interesar: Hallan un cuerpo desmembrado dentro de bolsas en Buga, Valle del Cauca)

“Cuando llegamos el lunes por la mañana no nos dieron razón de ella, supuestamente, habían desechado el cuerpo. Los trabajadores del centro médico me dijeron que la niña había pesado 300 gramos, que no me pudieron entregar el cuerpo porque lo reglamentario eran 500, pero a mí una enfermera me mencionó que la pequeña pesó 508 gramos, entonces no entiendo nada (...) mi hija se volvió loca en la puerta del cementerio Calancala esperando a su pequeña. Es un dolor muy grande por el que ella y todos estamos pasando. A nivel de salud realmente se empeoró”, señaló Pedroza a El Heraldo.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades.