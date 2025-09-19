Habló hermano de la niña que murió por una bala perdida en Baranoa, Atlántico

Imagen de referencia. El hecho en el que falleció la menor de edad se registró en el barrio La Primavera en el municipio de Baranoa, Atlántico. Foto: Alcaldía de Baranoa

Un ataque armado se registró en el barrio La Primavera del municipio de Baranoa, Atlántico, la noche del jueves 18 de septiembre, en el que perdió la vida Ariana Sofía Lozada Ruíz por una bala perdida. Su hermano mayor, Sergio Andrés Rodríguez Ruíz, abogado de 25 años relató cómo sucedieron los hechos y exigió justicia. Las autoridades investigan hacia quien iba dirigido el ataque, ya que en el hecho dos hombres resultaron lesionados.

Según Rodríguez, entre las 9:15 y 9:30 p.m., la niña se encontraba en la antesala de su casa, sentada en una mecedora y estaba en una videollamada con sus compañeros de colegio, cuando ocurrió el atentado en la calle. “La balacera se formó en el frente de mi casa. Uno de los hombres a los que les hicieron el atentado corrió hacia acá buscando refugio, y entre los disparos, uno de los disparos alcanzó a mi hermana”, contó a El Heraldo.

El hermano dijo que la niña intentó subir al segundo piso para pedirle ayuda, pero no alcanzó. “La escuché llorando, bajé corriendo y la vi herida. La auxilié de inmediato y la llevé a un centro médico”, agregó.

Sin embargo, la atención en el centro médico no fue rápida, según lo que relató Rodríguez, duraron unos 20 o 30 minutos y no le estaban haciendo ningún procedimiento. “Mi mamá, que también es médico, llegó alterada y logró que remitieran a mi hermana hasta la Clínica Reina Catalina, donde lamentablemente falleció en la sala de reanimación”, lamentó el hermano.

Según el parte médico preliminar, la bala no salió del cuerpo de Ariana y el hermano explicó que “la bala como que rebotó, subió y atravesó… y le dio en una arteria. No sabría dar más detalles médicos”.

Además, Rodríguez aseguró que la Policía solo tomó unas fotografías y que pidieron unas declaraciones cuando acordonaron la zona. Que le pidieron unos datos a su otro hermano y que no ha pasado nada más. “Es imposible que en una semana ya hayan ocurrido seis o siete atentados. Ahora porque le tocó a una niña es que la situación se hace visible. Esto aquí ya es invivible”, criticó el joven.

La niña cursaba sexto grado en el Baranoa Interamerican School, institución que lamentó su fallecimiento en un comunicado: “Con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestra querida Arianna. Su luz y sonrisa permanecerán para siempre en nuestros corazones. En este momento de inmenso dolor, enviamos toda nuestra fuerza y apoyo a su familia y seres queridos”.

La familia, conformada por tres hermanos, pide justicia para Ariana. “Era una niña que apenas estaba empezando su vida, y se apagó prácticamente una luz en la familia. Solo pedimos justicia”, concluyó Rodríguez.