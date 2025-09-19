Niña de 11 años murió por una bala perdida en Baranoa, Atlántico

Imagen de referencia. La menor de edad se encontraba dentro de su vivienda cuando fue impactada por una bala perdida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el barrio La Primavera de Baranoa, Atlántico, se registró un ataque armado que dejó sin vida a una niña de 11 años tras ser impactada por una bala perdida. El ataque, que ocurrió en la noche del jueves 18 de septiembre, dejó también a dos hombres heridos.

Según la información preliminar, los sicarios se movilizaban en un motocarro, y los disparos iban dirigidos a alguno de los dos hombres que, al parecer, uno era cobradiario y el otro habría tenido problemas en Barranquilla y residía desde hace poco en el municipio.

“Este hecho iba contra uno de los lesionados, el cual llegó al municipio hace dos meses, y venía de la ciudad de Barraquilla, donde había tenido unos inconvenientes. Se estableció que la persona con la que estaba trabajando este hombre, quien también salió herido, tiene una ruta de cobro ‘gota a gota’, por lo que también estamos mirando si esta actividad guarda relación con el atentado”, informó el coronel Jhon Harvey Peña, comandante de la Policía del Atlántico.

Los dos hombres lesionados fueron identificados por las autoridades como José De la Hoz Rodríguez, de 21 años y Jeider Gómez Morales, de 30.

La menor de edad, hija de una médica reconocida en el municipio, se encontraba dentro de su vivienda cuando recibió el disparo. La niña fue trasladada a un centro asistencial y luego remitida a la clínica Reina Catalina de Baranoa, pero falleció por la gravedad de la herida.

La Policía y la Fiscalía iniciaron una investigación para esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables. Recopilan videos de cámaras de seguridad y testimonios en el sector. Aunque la hipótesis inicial es que iba dirigido a uno de los hombres heridos, las autoridades no descartan otra línea investigativa.