Robaron la bicicleta de la bicicrosista Salomé Rojas en Barbosa, Santander

Las autoridades están en la búsqueda del responsable del robo a la bicicrosista Salomé Rojas, a la que le hurtaron su bicicleta de competición, el pasado jueves 18 de septiembre, en una vía del municipio de Barbosa, en Santander.

Según indicó la deportista, sobre las 4:50 p.m. del jueves, el delincuente se llevó la bicicleta de la carrera Octava con calle 14. “Necesito ayuda para encontrarla, en esta bicicleta represento a Colombia en mis competencias”, añadió Salomé Rojas Caro.

El hurto quedó registrado en un video de una cámara de seguridad en el que se ve cómo el sujeto va pedaleando sobre la bicicleta por una vía de la región. Además de traje de ciclista, lleva puesto un casco.

La joven ha pedido apoyo para encontrar la bicicleta, dado que es la que utiliza en competiciones. De hecho, la había estrenado recientemente, en un evento en el que participó en Dinamarca.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero del delincuente, mientras que la ciudadanía alertó que en días pasados se registraron varios hurtos en vehículos, de los que las autoridades no se han pronunciado.

De igual forma, habitantes del municipio señalaron que en la noche del pasado jueves, delincuentes intentaron ingresar a un local comercial, en el barrio El Trapiche, así como a una vivienda en la zona metropolitana y aun restaurante.

En dos de estos casos, quedaron grabados en cámaras de seguridad los mismos dos sujetos que estuvieron merodeando varias calles del municipio, intentando ingresar a diferentes locales.