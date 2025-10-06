Habrá cierres viales desde este lunes 6 de octubre en Barranquilla

Imagen de referencia. Las autoridades pidieron a los conductores planear los viajes con anticipación. Foto: Óscar Pérez

A partir de este lunes 6 de octubre comenzarán dos cierres viales en Barranquilla por obras en un intercambiador vial sobre la Circunvalar y grabaciones de una serie de Netflix, que se han venido realizando en la ciudad, según indicó la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

El primer cierre se tiene previsto entre este lunes 6 hasta el domingo 12 de octubre sobre la calzada norte-sur de la avenida Circunvalar, entre la salida de Alameda del Río y la subestación eléctrica de Transelca. Este cierre se hará por obras nocturnas en el intercambiador de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

La Secretaría de Tránsito advirtió que, para no tener traumatismos, habrá señalización temporal y auxiliares de tránsito, dando indicaciones a los conductores para tomar vías alternas. De igual forma, se habilitarán retornos provisionales y pasos seguros para peatones y ciclistas.

Paralelamente, este lunes se tiene programada una grabación de Netflix sobre la calle 68 entre carreras 50 y 56 y sobre las carreras 53 y 54 entre calles 70 y 66, que irá desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores que van por la calle 54, en sentido oeste-este, tomar la calle 70 hasta la carrera 49, mientras que quienes vayan de este a oeste, deben tomar la calle 67 hasta la carrera 58 y girar a la izquierda hasta la calle 68 para tomar la carrera 56.

En cuanto a quienes se movilicen por la calle 68, sentido sur-norte, deben tomar la calle 68B para salir a la carrera 53 hasta la calle 72. En el sentido contrario se debe tomar la carrera 56 hasta la calle 70. Finalmente, los que van por la calle 53 deben ir a la calle 66 hasta la carrera 50 y continuar con el recorrido normal.