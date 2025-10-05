Los cuestionamientos a Alejandro Eder por nuevo viaje a Estados Unidos

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, en uno de los viajes que ha realizado a Estados Unidos. Foto: Alcaldía de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una serie de críticas recibió el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por un nuevo permiso remunerado que tuvo este fin de semana, en el que quedó como encargada de la ciudad la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara. El hecho generó debate en los concejales y hasta en el mismo hemiciclo, en el que también se pidieron reportes de los resultados de los viajes del mandatario a Estados Unidos.

Lea: Asesinaron a albanés en exclusiva zona de El Poblado en Medellín

La nueva salida de Eder se dio con permiso de la gobernadora Dilian Francisca Toro, entre el 3 y 5 de octubre, por un tema personal, lo que fue cuestionado por los cabildantes, ante la situación de la ciudad y dado que se dio en el marco del cierre de la Semana de la Biodiversidad en la ciudad.

“Cali es donde debes estar. Alcalde Eder, de nuevo en Miami, con la ciudad en caos, la inseguridad disparada y una crisis de gabinete. Después de los atentados en la base aérea, también se ausentó de la ciudad. No se puede revivir a Cali desde Miami“, dijo el concejal Roberto Ortiz.

Sumado a esto, la concejal de la oposición, Ana Erazo (Pacto Histórico) mencionó en sus redes que “el alcalde no pudo esperar ni el último día de la semana de la ‘biodiversidad’ para irse y dejar una alcaldía sin inversión y sin proyectos. La soledad ambiental de Cali es evidente, y lo sabe toda la ciudad, incluso su propio gabinete”.

Le puede interesar: Un millón de personas no tendrán agua en el Valle del Aburrá: horarios y barrios

El debate también se dio en medio de la sesión del sábado del Concejo, en el que Fabio Arroyave pidió al presidente del cabildo conocer el informe de Eder sobre sus gestiones en Estados Unidos, previo a la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. En ese momento, el mandatario viajó a conseguir recursos para seguridad y crecimiento de la ciudad.

“Es necesario que la ciudad conozca lo que hace el mandatario, porque aquí la oposición viene planteando hace rato que es un alcalde viajero, desconectado, que no está en la ciudad y lo dicen con toda razón por que no encontramos públicamente de alguna manera respuestas que contradigan eso”, añadió el concejal.

Por su parte, Flower Rojas pidió que sea el mismo alcalde el que se acerque al Concejo a socializar el informe. Hasta el momento, ni el alcalde ni su administración se han pronunciado al respecto.