Asesinaron a albanés en exclusiva zona de El Poblado en Medellín

Imagen de referencia. El hombre se encontraba junto a una mujer que resultó herida. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este domingo 5 de octubre se registró, en El Poblado de Medellín, el asesinato del extranjero Artur Tucci, de origen albanés y documentos ecuatorianos, quien recibió varios disparos de sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

Lea: Un millón de personas no tendrán agua en el Valle del Aburrá: horarios y barrios

Según indicaron las autoridades, el ataque se registró frente del centro comercial Santa Fe. Dos sujetos en una motocicleta se acercaron al extranjero de 44 años y le dispararon varias veces, provocando su muerte e hiriendo a una mujer de 77 años, que transitaba por la zona. Se encuentra fuera de peligro.

Sumado a esto, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que inmediatamente se registró el hecho, las autoridades iniciaron la búsqueda de los responsables. En el operativo se capturó, en Bello, a una persona de 35 años señalada de participar en el crimen.

Se presentó un homicidio en la avenida de El Poblado, bajo la modalidad sicariato. La víctima es un sujeto con documentos de Ecuador pero de nacionalidad Albanés. Gracias a la reacción de la Policía y al seguimiento por cámaras, fue capturado el homicida en Bello. La moto y el… pic.twitter.com/cyVXSSbm1Y — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 5, 2025

“La moto y el arma de fuego fueron incautadas. Los móviles y detalles del caso están siendo verificados en este momento en el marco de la investigación adelantada por las autoridades”, añadió el funcionario. El mismo mensaje fue replicado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Le puede interesar: Liberaron a lideresa Sara Sofía González, secuestrada hace tres días en Jamundí

Por su parte, el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía del Valle del Aburrá, detalló que el capturado fue hallado en el sector de El Mirador, “mediante una reacción oportuna y articulada con el sistema de videovigilancia de Medellín y el área metropolitana. Capturamos en flagrancia a una persona de 35 años, de nacionalidad venezolana, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego”.

El capturado tenía antecedentes por lesiones personales y porte de estupefacientes, por lo que Castaño añadió que “a través de la Interpol hemos solicitado información a diferentes países que contribuya a su plena identificación y determinar si esta persona presenta registros o antecedentes judiciales”.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín (SISC), en lo que va del año se han registrado 251 asesinatos, es decir, 23 casos más de los que se reportaron en 2024. Específicamente en El poblado se han dado dos asesinatos.