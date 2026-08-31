Habrá cortes de agua en más de 180 barrios de Barranquilla y Soledad este martes

Imagen de referencia. Los cortes se harán entre las 4:30 a.m. y las 11:00 p.m. Foto: Óscar Pérez

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Para este martes 1 de septiembre, Triple A tiene programado un corte programado en el servicio del agua que afectará a 110 barrios de Soledad, 70 de Barranquilla y algunos sectores de Malambo y Galapa.

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Según la empresa de servicios públicos, los cortes se deben a trabajos de reparación y mantenimiento, que se suman a otros relacionados con la ampliación de redes y mejoramiento de la operación.

Entre estos se destacan las pruebas de puesta en marcha de la Fase 1 de la nueva conducción de PVC de 20 pulgadas sobre la carrera 2 Sur, entre calles 110 y 98, que entrará en operación en la zona suroccidental de Barranquilla.

Además, se ampliará el conector en la EBAP Ciudadela, con la instalación de dos bombas que permitirán mejorar la capacidad de bombeo en Galapa, así como se aprovechará la jornada para limpiar los tanques de almacenamiento en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la capital del Atlántico.

Por último, se empatarán tuberías en la calle 19 con carrera 7 sobre el bulevar de Simón Bolívar, se habilitará un sistema de conducción PVC de 20 pulgadas en la carrera 3E entre calles 19 y 27E, y se empalmará un nuevo tramo al tanque La Sierra.

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Los cortes serán escalonados y están programados entre las 4:30 a.m. y las 11:00 p.m. en los siguientes lugares.

Cortes de agua en Barranquilla

El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, la acera par de la calle 30 (entre carreras 2 y 8), Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, El Parque, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, Alboraya, El Milagro, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, 7 de Abril, Santo Domingo de Guzmán, Ciudadela 20 de Julio, Conidec, Los Girasoles, Carrizal, La Sierrita, Las Américas, Santuario y Granjas Campesinas.

En la lista también están los barrios San Carlos, San Luis, Santa María, Veinte de Julio, Conjunto Residencial Las Gardenias, El Romance, Villa Flor, California, Cordialidad, Villas de San Pedro I, La Gloria, El Bosque, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de Agosto, La Paz, Los Olivos I, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, un sector de Pastoral Social, un sector de Lipaya, Ciudad Modesto, Villas de San Pedro II y III, El Edén, Los Ángeles I, II y III, El Pueblo, Ciudadela de Paz, Los Olivos II, Caribe Verde, Bernardo Hoyos, Villas de San Pablo, Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca Zofía, la empresa Ultracem, el corredor de la Cordialidad desde la Circunvalar hasta Villas de la Cordialidad, Villa Valery, Sevilla Real, Sinaí y Puerta Dorada.

Barrios sin agua en Soledad

Soledad, la interrupción abarcará a Bella Murillo, calle 30 entre carrera 36 y Circunvalar, un sector de Ciudadela Metropolitana, Costa Hermosa, Los Cúzules, El Parque, El Río, El Tucán, Estadio, Hipódromo, La Arboleda, La Inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Primero de Mayo, Urbanización Puerta de Oro, Salamanca, Santa Inés, Simón Bolívar, Sitio Hermoso, un sector de Soledad 2000, la Terminal de Transportes, Urbanización Villas Las Moras, Victoria, Villa Zalamar, La Aragón, Villa Cecilia, Villa Las Moras, Villa Severa, Vista Hermosa, Normandía, Ciudad del Puerto, Ferrocarril calle 30, Nuevo Éxito, Río de Aguas Vivas, Altos de Sevilla y Ciudad Camelot.

También tendrán cortes los barrios Ciudad Salitre, Jardines Villa Estadio, La Central, Las Moras IV Etapa, Las Moras Norte, Los Almendros, Los Campanos, Los Cusules, Los Loteros, Los Robles, Manantiales, María de los Ángeles, Buena Esperanza, Nuevo Milenio, Nueva Esperanza, Urbanización Los Cedros, Urbanización Manantial, Urbanización Terranova, Moras Occidente, Terranova I y II, Urbanización Villa Angelita, Urbanización Villa Estadio, Villas Las Moras II, Villa Horizonte, Villa Sevilla, Don Bosco, Villa Selene, Candelaria II, Granabastos, Ciudad Bonita, Villa Carmen I y II, Las Cometas, Villa Karla, Villa Valentina, Altos de la Metropolitana, Urbanización San Antonio, San Bernardo III, Urbanización Los Girasoles, Altos de los Robles, Los Robles Etapa 8, Urbanización Palermo, Alianza, Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, Farruca, Jerusalén, La Ilusión, La Viola, Las Colonias, Las Colonias II, Las Nubes, Los Fundadores, Parque Muvdi, Portal de Las Moras, Sector Cementerio, Tajamares, Villa Katanga, Villa Lozano, Villa Merly, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Villa Rosa, Villas de Soledad, Villa Stefani, Villa Zambrano y Urbanización Los Puertos.

Lugares afectados en Galapa y Malambo

La cabecera municipal de Galapa, así como los corregimientos de Paluato y Alpes de Sevilla. En Malambo, los cortes serán en las urbanizaciones Lluvia de Oro y Ciudad Caribe II.