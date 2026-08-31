Voluntaria devolvió COP 5 millones que halló en los escombros de Torres del Limonar en Cali

En el edificio Torres del Limonar se registraron varios rescates, como el del bebé Salomón y el de Diana Troncoso, quien vivió más de 30 horas bajo los escombros. Foto: EFE - Mario Baos

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Un hecho de solidaridad se conoce a tres semanas del terremoto que dejó 154 personas muertas tan solo en Cali, así como 46.798 evacuadas por colapso de edificaciones o daños que las dejaron inhabitables. Nathalia Ángel contó a través de redes sociales cómo logró devolver cinco millones de pesos que halló entre los escombros de Torres del Limonar.

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A través de un video de TikTok, la mujer explicó que trabajó como voluntaria ayudando a remover escombros de la edificación que se convirtió en un símbolo de la tragedia. En medio de los trabajos, aseguró que mientras recolectaban pertenencias de los afectados halló una cartuchera con cuatro millones de pesos y varios pasaportes, que entregó a uno de los brigadistas en la zona.

“No me sentí tranquila por la falta de garantías sobre a quién llegaría ese dinero”, dijo Ángel, quien añadió que luego, en la misma zona, halló una alcancía con más de un millón de pesos, que estaba marcada “para el seguro del carro Nissan”, por lo que decidió buscar en las redes sociales los nombres que aparecían en los pasaportes.

Se trataba de Diana Marcela Troncoso, la mujer que fue rescatada con vida después de permanecer más de 30 horas bajo los escombros. Se supo que estaba con vida porque golpeó insistentemente un armario para pedir auxilio. Sobre ella había cuatro pisos colapsados y vigas de concreto que atraparon sus piernas.

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En redes sociales, Nathalia Ángel encontró el teléfono de una allegada de Diana, quien le explicó que la mujer se encontraba en recuperación en una clínica y le dio el contacto directo con Álvaro Troncoso, papá de Diana, quien se reunió con ella y recibió el dinero y los objetos recuperados.

“Yo lo abracé tanto que yo sentí que ese señor era mi papá, porque la relación con mi papá es muy bonita y muy cercana y yo veía en la mirada del señor cómo sufrió por su hija durante esas horas (atrapada)”, añadió Ángel.

Natalia narró que el encuentro fue muy emotivo, tanto por el acto de solidaridad como por la satisfacción de la familia de recuperar parte de sus documentos, así como otras pertenencias, entre las que había cartas que Diana le había hecho a sus padres.

“Fui testigo de toda esa solidaridad que los caleños dimos, esto se los cuento como una experiencia más, y que sean honestos con ustedes mismos, sean honestos con los demás, y eso es todo. Espero en algún momento conocer a Diana, poderle dar un fuerte abrazo, digamos que es una lección aprendida, y gracias por toda esa solidaridad tan bonita que pudimos ofrecer, y no siendo más, mi Cali está floreciendo de nuevo”, añadió Natalia.