Con velatón y homenaje a las víctimas del terremoto, Pereira conmemoró sus 163 años

Miles de pereiranos asistieron al evento "Pereira está de pie y ahora tiene el reto de reconstruirse". Foto: Alcaldía de Pereira

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La conmemoración de los 163 años de Pereira este año cambió de escenario y de fin. No hubo Fiestas de la cosecha y, por el contrario, congregó a miles de sus habitantes en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, donde se hizo un homenaje a las víctimas y rescatistas del terremoto del 10 de agosto que dejó más de 100 muertos en la región.

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A través de una velatón, el evento llamado “Pereira está de pie y de pie honramos a los nuestros” fue aprovechado para enviar un mensaje de esperanza a la ciudad que, de acuerdo con la alcaldía, registró afectaciones en por lo menos el 30 % de las edificaciones.

“Hoy nuestra querida Pereira cumple 163 años, y hace apenas veinte días la tierra se estremeció y sacudió nuestras vidas. Pero también vimos algo que ningún terremoto podrá derrumbar: el corazón, el civismo y la valentía de los pereiranos”, indicó el alcalde Mauricio Salazar.

Adicionalmente, el mandatario hizo un llamado a los jóvenes a liderar los procesos de reconstrucción y “dar la confianza y la esperanza que (la ciudad) necesita”. Además, aseguró que acompañará a los afectados en la reconstrucción y reactivación económica.

“A quienes perdieron su casa, un negocio o a un ser querido: no están solos. El dolor de ustedes es el dolor de toda Pereira. Debemos volver la mirada a nuestros mayores; las grandes obras comienzan con una pala, una carretilla y el deseo de trabajar juntos. Al recio empuje de los titanes, como dice nuestro himno, volveremos a levantarnos”, indicó Salazar.

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En medio del evento también se aprovechó para agradecer al Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía, el Ejército, el personal médico, voluntarios, empresarios y educadores, Gobierno Nacional y la comunidad internacional que apoyó las labores de rescate y envió ayudas humanitarias.

“Una ciudad joven que hoy, más que nunca, está de pie y con el corazón lleno de amor por esta tierra y sus habitantes. Les digo sin dudar que, de la mano de Dios y de toda la familia pereirana, reconstruiremos nuestra ciudad. Nos verán volver. Más grandes y fuertes. Pereira renacerá, lo juro”, concluyó Salazar.