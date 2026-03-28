Habrá cortes de luz de hasta ocho horas en Barranquilla este domingo, ¿en qué barrios?

Imagen de referencia. Personal técnico de Air-e Intervenida adelantará este domingo 29 y lunes 30 de marzo trabajos de mantenimiento. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La empresa distribuidora de energía Air-e programó cortes de energía este domingo 29 y lunes 30 de marzo de 2026, en sectores del centro y norte de Barranquilla, así como en Puerto Colombia y otros municipios del Atlántico, por trabajos de mantenimiento e instalación de nuevas redes eléctricas.

Lea: Suspendieron provisionalmente a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali, ¿quiénes son?

El corte del domingo será en el centro de la ciudad, donde técnicos adelantarán la adecuación de un cable subterráneo entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Los sectores sin servicio serán la carrera 44 con calle 7, la calle 10 con carrera 38 y el área de la Cervecería Águila.

En el norte de Barranquilla y Puerto Colombia, las interrupciones del domingo se harán en la madrugada para mitigar la afectación, con dos franjas de corte, de 2:00 a.m. a 2:30 a.m. y de 3:30 a.m. a 4:00 a.m, en distintos circuitos.

Los sectores afectados por circuito son:

Puerta de Oro 1: Altos de Pradomar y carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

Puerta de Oro 2: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, urbanización La Playa y sectores aledaños a la carretera antigua a Puerto Colombia entre los kilómetros 5 y 10.

Puerta de Oro 3: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado, Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia School.

Puerta de Oro 4: Vía al mar desde el kilómetro 7, incluyendo el Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, peajes Papiros y Marahuaco, y Alcaldía de Puerto Colombia.

Puerta de Oro 5: Carrera 46, vía a Puerto Colombia entre los kilómetros 2 y 13.

Nueva Barranquilla 5: Villa Campestre, entre las calles 130 y 135 y las carreras 51B y 57.

Nueva Barranquilla 8: Villa Santos, entre las calles 100 y 110 y las carreras 46 y 50.

Lea: Confirman que cuerpo hallado en Fredonia es del extranjero desaparecido en Medellín

Para el lunes 30 de marzo, los trabajos se concentrarán en Villa Campestre, Puerto Colombia, donde se instalarán nuevas redes eléctricas entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., afectando las calles 130 a 135 entre las carreras 51B y 57.

En el barrio Delicias de Barranquilla, se cambiarán crucetas y aisladores en la calle 73B con carrera 41B entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. En el barrio Abajo de Suan se reemplazará un poste en la carrera 16 con calle 4 entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. Finalmente, en Luruaco se cambiará un poste y red eléctrica en la calle 4 con carrera 15 entre las 8:45 a.m. y las 4:00 p.m.

Air-e recomendó a los usuarios proteger los electrodomésticos durante las obras, programar con antelación las actividades que dependan de la red eléctrica y mantenerse atentos a sus canales oficiales para las actualizaciones sobre los horarios y sectores afectados.