Confirman que cuerpo hallado en Fredonia es del extranjero desaparecido en Medellín

Foto redes sociales de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines de 32 años, muerto en Medellín. Foto: Redes sociales Eric Fernando Guti

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La Secretaría de Seguridad de Medellín confirmó el sábado 28 de marzo de 2026, que los restos hallados el 27 de marzo en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, de Fredonia, en el Suroeste antioqueño, pertenecen al hombre de 32 años, Éric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines de nacionalidad salvadoreña-estadounidense, quien llevaba más de una semana desaparecido en la ciudad.

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La identidad se estableció mediante el cruce de huellas dactilares con bases de datos del FBI y del Homeland Security Investigations (HSI), en un proceso coordinado entre las autoridades colombianas y estadounidenses. El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, indicó que la necropsia aún no había finalizado al momento de la confirmación de la identidad.

¿Quién era el extranjero desaparecido?

Gutiérrez Molina había llegado a Colombia el 21 de marzo en un vuelo proveniente de Miami. Esa misma noche salió a recorrer distintos establecimientos en el sur de la ciudad, estuvo primero en una discoteca del barrio El Poblado, donde compartió con un hombre y una mujer, y después se desplazaron juntos hacia Itagüí.

Fue en ese municipio donde fue visto por última vez. Su pareja, Ernesto Carranza, alertó a las autoridades el domingo 22 de marzo sobre su desaparición, al no recibir ningún mensaje que confirmara el regreso al hotel.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a tráves de su cuenta de X: “Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias. Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona. El cuerpo sin vida está siendo trasladado a medicina legal en Medellín para su identificación y reconocimiento”, dijo el mandatario, quien también confirmó que el padre de la víctima ya se encontraba en Medellín.

‼️Tengo que dar una triste noticia.

Desde el pasado Domingo, estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez un ciudadano Estadounidense que se encuentra desaparecido.

Lamentablemente acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida, entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias.

Existe… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 27, 2026

El secretario de seguridad indicó que se conformó una unidad investigativa especializada con inteligencia y Policía Judicial, que trabajó de forma ininterrumpida desde que se activó la alerta. La Alcaldía de Medellín, que mantiene comunicación permanente con la Embajada de Estados Unidos y el consulado, advirtió que los responsables podrían enfrentar solicitudes de extradición.

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Las investigaciones apuntan a que Gutiérrez Molina habría caído en manos de una banda dedicada al hurto bajo los efectos de la escopolamina. Las autoridades ya lograron identificar vehículos, celulares y a varios de los presuntos implicados, y aseguran que el caso tiene avances significativos que serán informados en los próximos días.

El cuerpo de Eric Fernando Gutiérrez será repatriado a Estados Unidos una vez concluyan los trámites de rigor en Medicina Legal.