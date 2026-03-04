Hallaron sanas y salvas a dos adolescentes que habían desaparecido en Barranquilla

Imagen de referencia. Las menores de edad fueron encontradas en un hotel de Barú, en Cartagena. Foto: Bloomberg - Paul Smith

En medio de la consternación que hay en Barranquilla por el hallazgo de los cuerpos de dos hermanas que desaparecieron el último día del Carnaval, la alcaldía dio una buena noticia: fueron halladas sanas y salvas otras dos jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas en la ciudad. Las autoridades las hallaron en un hotel de Cartagena.

La desaparición de las adolescentes se dio el pasado 28 de febrero. De acuerdo con sus familiares, las dos amigas se encontraron en un centro comercial en el norte de Barranquilla para ir a una fiesta de un cantante vallenato en la Alameda del río, pero luego de eso no se volvió a tener información de su paradero.

En primeras indagaciones se conoció que las jóvenes se habrían ido con otros sujetos a una fiesta en una vivienda, a la que llegó la Policía pidiendo bajar el volumen de la música. Ante esto, los asistentes habrían decidido viajar a Cartagena.

El hallazgo de las adolescentes fue confirmado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el Gaula de la Policía que indicó que se hizo el rastreo de las menores de edad en hoteles de Barú, donde se confirmó que se trasladaron al lugar por su propia voluntad.

Ante lo ocurrido, el alcalde Char señaló que: “Le pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan. Felicito a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”.

El caso de las hermanas halladas muertas en Malambo

Esta misma semana las autoridades confirmaron que los cuerpos hallados enterrados en Malambo corresponden a Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17 años, quienes desaparecieron en medio de los carnavales.

De acuerdo con la familia, las jóvenes salieron la última noche del carnaval a una fiesta en Malambo. Posteriormente, recibieron intimidaciones en las que les exigían cinco millones de pesos, pero finalmente fueron halladas muertas. Las autoridades investigan si en este caso estarían involucrados miembros de Los Costeños.