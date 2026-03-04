Masacre en Cartago, Valle: asesinaron a tres hombres en una balacera en un parque

Imagen de referencia. Los sicarios dispararon indiscriminadamente contra el grupo de hombres que estaba en vía pública. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una masacre se registró en la noche del pasado martes 3 de febrero en el municipio de Cartago, en Valle del Cauca. Según indicaron las autoridades, sujetos armados dispararon en reiteradas ocasiones contra tres sujetos que se encontraban en un parque aledaño al barrio San Joaquín. Los tres fallecieron en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el ataque se reportó sobre las 10:30 p.m. cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra los tres hombres que estaban en un parque.

“Personal de la seccional de investigación de la Sijín adelantó los actos urgentes y la recolección del material probatorio en el lugar”, añadió el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía del Valle.

Adicionalmente, las autoridades señalaron que una de las víctimas tenía antecedentes por homicidio y otros comportamientos contrarios a la ley.

La Policía del Valle resaltó que el crimen se registró el mismo día que se dio la captura de alias Kakin, quien es señalado de ser el cabecilla de “Los Flacos”, una organización criminal que se encuentra en disputa con el grupo delincuencial “La Nueva Generación”, por el control de corredores estratégicos del norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

La captura de Brainer Robinson Montoya Serna se dio en medio de la operación Cronos que se desplegó en un lujoso condominio del corregimiento de Cerritos en Pereira, en la que participó la Policía, el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol – OPEC3), la Regional de Investigación Criminal n.º 3, la Seccional de Inteligencia Policial, la Sijín y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Grate).