Polémica en Barranquilla: menor de edad entró a la pista del aeropuerto por varios minutos

Varios cuestionamientos se han generado alrededor de un video que se hizo viral en las últimas horas, en el que se ve a un niño en la pista del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, de quien se ha conocido que ingresó sin la debida autorización a la zona, lo que ha generado críticas por los protocolos de seguridad en el lugar.

En las imágenes se ve al niño caminando por la pista, muy cerca de los aviones en operación. Según indicaron las autoridades, el joven habría ingresado porque precisamente quería ver las aeronaves de cerca y personas de las invasiones que se han establecido cerca de la pista han roto las mallas de protección de la zona, lo que facilitó su ingreso.

Sobre lo ocurrido, la Aerocivil se pronunció e indicó que el hecho se registró el pasado 23 de enero, sobre las 6:30 p.m., luego de que el menor de edad logró entrar a la pista por la parte occidental de la plataforma.

El joven habría estado alrededor de media hora dentro de la pista, hasta que fue detectado por los bomberos, quienes lo sacaron del lugar. A la par se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos.

“De inmediato, se activó el protocolo correspondiente: se dio aviso al Centro de Control y Operaciones (CCO), se aseguró al menor en condiciones adecuadas y se coordinó su traslado a la Policía Nacional, que inició el procedimiento establecido para estos casos”, indicó la Aerocivil.

Tras quedar en manos de las autoridades, que iniciaron los procedimientos correspondientes, se confirmó que se ubicó a la mamá, quien vive en un lugar cercano al aeropuerto.

Por último, la Aerocivil indicó que “desde el momento del incidente, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión exhaustiva para determinar el punto de acceso y fortalecer los controles existentes”.

Esta revisión incluyó el refuerzo del cerramiento, mayores controles en la zona, fortalecimiento del sistema de videovigilancia y compra de luminarias y sensibilización en las comunidades aledañas sobre la importancia de supervisar a los menores de edad y no ingresar a la pista.