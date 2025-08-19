Asesinaron a trabajador de ingenio azucarero en vía El Cerrito-Palmira, ¿qué pasó?

Imagen de referencia. El hombre asesinado era guardavías de un ingenio azucarero.

Sobre la vía que comunica a los municipios de El Cerrito y Palmira fue asesinado, en la madrugada del pasado lunes 18 de agosto, el guarda vías José Reinel Largacha López, quien fue atacado por sujetos que hurtaron su motocicleta.

Del hecho se sabe que Largacha López, de 52 años, se encontraba junto con otro compañero haciendo una ronda de rutina. Los delincuentes se acercaron y les exigieron entregar todas sus pertenencias. En medio del hurto, el guardia forcejeó con los ladrones para evitar que se llevaran la motocicleta, pero fue herido.

Luego de que los sujetos huyeron con el vehículo y varios objetos de valor de los dos guardias, Largacha López fue trasladado al hospital San Rafael, en el municipio de El Cerrito, donde finalmente falleció por la gravedad de la herida.

Sobre lo ocurrido, la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, explicó que “la víctima se encontraba realizando labores propias de su trabajo como guarda vías cuando fue abordada por dos sujetos armados que le hurtaron su motocicleta y le dispararon en el rostro”.

Por su parte, el Ingenio Providencia, para el que trabajaba Largacha López, rechazó lo ocurrido. “Acompañamos a sus familiares en este difícil momento y enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y compañeros de trabajo”.

Sumado a esto, el ingenio azucarero pidió a las autoridades realizar con celeridad las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables del crimen.

En este mismo sentido, Claudia Calero, presidenta de Asocaña, indicó que “desde la agroindustria de la caña hacemos un llamado urgente a las autoridades para que avancen con celeridad en las investigaciones y capturen a los responsables. Es fundamental garantizar condiciones de seguridad para quienes contribuyen al desarrollo económico y social de la región y del país”.