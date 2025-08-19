Explosión en mina de carbón dejó cinco heridos en Tópaga, Boyacá

Imagen de referencia. Dentro de la mina se habría presentado una deflagracion de gas metano. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una emergencia se registró en la tarde del pasado lunes 18 de agosto dentro de una mina de carbón, en el sector La Peña de las Águilas, en el municipio de Tópaga, Boyacá, donde una explosión dejó cinco mineros heridos. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados a Bogotá por la gravedad de sus quemaduras.

Lea: La crisis por el agua que mantiene en tensión a Galapa

La emergencia se registró dentro de un socavón que estaría prohibido explotar, debido a una medida que la semana pasada interpuso el Tribunal Administrativo de Boyacá y que ordenó suspender cualquier actividad minera superficial, subterránea y a través de cualquier técnica, en la vereda San José, en el polígono que delimitó el Esquema de Ordenamiento Territorial.

Al parecer, la acumulación de gases provocó la emergencia que afectó principalmente a dos hombres que registraron graves quemaduras en el 60 % de sus cuerpos, por las que debieron ser llevados al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá.

Los otros tres heridos, que serían venezolanos, fueron trasladados al Hospital Regional de Sogamoso con quemaduras y afectaciones en sus vías respiratorias. En estos casos habría sido clave que los tres hombres se quedaron junto a un ducto de ventilación.

Le puede interesar: Habrá suspensión en la operación de la línea P del Metrocable en Medellín por mantenimiento

Una sexta persona, que habría intentado auxiliar al grupo de hombres, también terminó afectada por la presunta deflagración de gas metano que se dio dentro de la mina, que además estaría en una zona de alto riesgo por deslizamiento.

La emergencia fue atendida por personal de la Agencia Nacional de Minería de Tópaga y Nobsa, así como por cuerpos de socorro de la región. Hasta el momento las autoridades locales no se han pronunciado sobre la emergencia.