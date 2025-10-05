Hombre murió en riña durante corralejas de Sabanalarga, Atlántico

El hombre fue trasladado a una clínica del municipio pero llegó sin signos vitales. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las corralejas de Sabanalarga, Atlántico, se registró una riña dentro del ruedo en la que murió un hombre de 33 años. El hecho se presentó cuando la víctima se enfrentó con un adolescente de 16 años con el que habría tenido diferencias personales.

Lea: Denunciaron a magistrados del Consejo de Estado por nulidad electoral en Girón

Según el reporte de las autoridades, ambos usaron armas cortopunzantes durante la pelea y testigos señalaron que eran banderillas, palos que tienen un arpón metálico en la punta y suelen usarlos para clavarlos en el lomo del toro durante este tipo de eventos.

La víctima fue trasladada a la Clínica San Rafael del municipio con varias heridas, dos en el tórax, una en la costilla y otra en el pómulo izquierdo, pero llegó sin signos vitales.

“Dentro del lugar se presentó una pelea y fueron utilizadas armas blancas, con las cuales se causaron heridas de gravedad ambas personas. Ellos fueron remitidos a centros asistenciales y pasado un tiempo me fue reportada la muerte de uno“, declaró a Blu Radio el coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, Jesús Manuel Estrada Muñoz.

Le puede interesar: Atentado sicarial en Villa del Rosario dejó una mujer muerta y dos heridos

La Policía informó que el adolescente involucrado también resultó herido y permanece bajo atención médica con diagnóstico estable. Y que posteriormente será aprehendido y judicializado por el delito de homicidio.

Por su parte, según el Puesto de Mando Unificado, en los tres primeros días del evento se han registrado 34 personas lesionadas, entre ellas al menos 16 heridos durante la jornada del viernes. Estrada manifestó que las lesiones no suelen ser solo por cornadas de toro si no por accidentes con caballos u otros objetos, además de las agresiones entre personas. Las festividades están programadas hasta el lunes 6 de octubre.