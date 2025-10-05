Denunciaron a magistrados del Consejo de Estado por nulidad electoral en Girón

Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, fue anulado por doble militancia según fallo del Consejo de Estado. Foto: Campo Elías Ramírez/ redes sociales

El abogado Joselín Díaz Aguillón, coadyuvante en la defensa de Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, Santander, acusó a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado de incurrir en el delito de prevaricato tras el fallo que anuló la elección del alcalde por doble militancia.

Los magistrados acusados son Luis Alberto Álvarez Parra, Pedro Pablo Vanegas Gil, Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barrero Suárez, quienes dieron su voto favorable para anular la elección de Ramírez por doble militancia en modalidad de apoyo en las elecciones de 2023.

En la denuncia, Díaz aseguró que los magistrados tuvieron en cuenta pruebas de manera ilegal y dieron el fallo cuando el expediente no estaba disponible en su totalidad. Según el abogado, esas irregularidades “viciaron la resolución judicial y rechazaron la nulidad por el incidente de nulidad por la indisponibilidad del expediente”.

El denunciante agregó que: “el delito de prevaricato se configura cuando un servidor público dicta una resolución sabiendo que va en contra de la ley. Aquí se valoraron pruebas de manera irregular y eso afecta la legalidad del fallo”.

También pidió la recusación de los magistrados y que sean apartados del proceso, para que otros magistrados resuelvan las aclaraciones pendientes de la defensa de Ramírez.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes deberá determinar si existen razones para abrir una investigación formal contra los magistrados, que son los encargados de evaluar este tipo de casos.

Mientras tanto, esperan que el Gobernador de Santander reciba la notificación oficial para designar un alcalde encargado en Girón, mientras se convoca a elecciones atípicas para elegir al reemplazo de Campo Elías Ramírez en lo que resta de periodo de gobierno.