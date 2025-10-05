Logo El Espectador
Colombia
Atentado sicarial en Villa del Rosario dejó una mujer muerta y dos heridos

Dos sujetos llegaron a un billar y le dispararon a las víctimas, quienes habrían denunciado extorsiones.

Redacción Colombia
05 de octubre de 2025 - 03:33 p. m.
Imagen de referencia. El ataque ocurrió dentro de un billar donde las víctimas trabajaban. Los dos heridos reciben atención médica en Cúcuta.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Un ataque armado se registró en un billar del barrio Galán, en Villa del Rosario, Norte de Santander, que dejó una mujer muerta y dos de sus familiares heridos. El hecho ocurrió en el establecimiento conocido como Pool La Mona, donde llegaron dos hombres encapuchados en motocicleta y dispararon contra las víctimas.

Las víctima mortal fue identificada como Graciela Mora Millán, de 68 años, quien alcanzó a ser trasladada al hospital Jorge Cristo Sahium, donde murió después de ingresar.

Los dos heridos fueron su hija Cecilia Millán Mora, de 47 años, y Giovanni Mora Contreras, de 51. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales de Cúcuta. La mujer se recupera de dos impactos en el pecho y el hombre permanece en estado crítico tras ser intervenido quirúrgicamente por heridas en el tórax.

Según el relato de testigos, los sicarios ingresaron al local vestidos de negro, desenfundaron armas de fuego y dispararon hacia el interior, donde las tres víctimas se encontraban trabajando y departiendo, y tras el ataque huyeron en una motocicleta.

La familia habría denunciado amenazas y presuntos casos de extorsión. Las autoridades investigan si estaría relacionado con los motivos del crimen. La Policía llegó al lugar minutos después para realizar el levantamiento de pruebas e iniciar la búsqueda de los responsables.

La administración municipal rechazó el hecho y confirmó que la víctima mortal era madre de Silvana Patiño, funcionaria pública de Villa del Rosario.

