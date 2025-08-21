Investigan a alcalde en Chocó por presuntas irregularidades en alimentación carcelaria

Juan Moreno Mena, alcalde de Riosucio, Chocó. Foto: Alcaldía de Riosucio Chocó

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, por presuntas irregularidades en el suministro de alimentos a personas privadas de la libertad.

Según el Ministerio Público, la investigación surgió a raíz de denuncias de medios de comunicación que alertaron sobre la falta de suministro de alimentos, en algunos casos durante varios días a los detenidos, lo cual podría constituir una vulneración a sus derechos fundamentales.

El organismo de control revisará si existe un contrato vigente que respalde la provisión de alimentos y si la administración municipal ha cumplido con sus responsabilidades, incluyendo el acompañamiento técnico y la puesta en marcha de alternativas para garantizar la atención de esta población.

Según el medio local Noti Riosucio, una mujer víctima del conflicto armado hizo la denuncia ante el medio de comunicación. En este indica que al momento de ir a la alcaldía del municipio y solicitar información sobre la situación alimentaria de los reclusos, debido a que un familiar se encuentra en esta condición, le dijeron: “espere, que ya se está organizando el contrato”, cita el portal.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo instauró una tutela que busca garantizar condiciones dignas para 500 estudiantes de la sede educativa “Nuestros Esfuerzos” en el municipio de Riosucio, Chocó.

Durante una visita de verificación, se constató que la institución presenta afectaciones estructurales, como “aulas con grietas y techos en mal estado, bloques de madera con riesgo de colapso, ausencia de agua potable y energía, sanitarios fuera de servicio, carencia de ventilación y espacios inadecuados para la enseñanza”, señaló la Defensoría.

La entidad exhortó a las autoridades locales y regionales a intervenir para garantizar el acceso a estos servicios esenciales y mejorar las condiciones de infraestructura escolar para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes que desarrollan sus actividades académicas desde el grado primero hasta once.