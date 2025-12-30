Incendio consumió fábrica de colchones en Malambo, ¿qué pasó?

Las autoridades están evaluando las afectaciones que dejó el incendio. Foto: Captura de pantalla

En la madrugada de este martes 30 de diciembre se registró un incendio de gran magnitud en una bodega de colchones, frente del Parque Industrial de Malambo, en el Atlántico, que no dejó personas heridas.

La emergencia fue atendida por el cuerpo de Bomberos de Malambo, que recibió el llamado de emergencia sobre las 12:05 a.m. Ante la magnitud de la conflagración, se requirió el apoyo de los cuerpos de socorro de Barranquilla y Sabanalarga, que permanecieron por varias horas intentando controlar las llamas.

Ralphy Coronado, comandante del Cuerpo de Bomberos de Malambo, explicó que el incendio se presentó en una bodega de 500 metros, en la que se manufacturaban colchones. Adicionalmente, indicó que el incendio consumió completamente el lugar.

La emergencia llamó la atención de los habitantes del municipio, debido a la altura que alcanzaron las llamas y la cercanía de la bodega con varias viviendas, que están sobre la vía. En imágenes compartidas en redes sociales se ve que el fuego avanza rápidamente dentro de la bodega.

El cuerpo de socorro señaló que ya se logró mitigar la conflagración, así como iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio. Sumado a esto, se evalúan las afectaciones estructurales y las pérdidas económicas, dado que se dio la pérdida total de lo que se encontraba en la bodega.

Explosión de barril de pintura en Malambo

A esta emergencia se suma otra que se presentó en el mismo municipio por la explosión de un barril de pintura, que dejó cuatro personas heridas. El hecho se registró cuando varios sujetos intentaban adecuar el barril para hacer un asado.

“Durante el proceso de corte del barril con una pulidora, este explotó, provocando quemaduras en diferentes partes del cuerpo de los ciudadanos que se encontraban en el patio, cerca del lugar donde se realizaba la actividad”, indicó la Policía de Barranquilla, que añadió que, al parecer, dentro del barril quedaban residuos de gases.

Los cuatro heridos, entre los que se encuentra un menor de edad, fueron trasladados a la Clínica Campbell. Todos están fuera de peligro.