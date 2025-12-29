Accidente de tránsito en vía Medellín-Bogotá dejó al menos cuatro heridos

Tres mujeres y un hombre resultaron heridos en el accidente. Foto: Archivo Particular

En la tarde de este lunes 29 de diciembre se registró un grave accidente en el kilómetro 104 en la autopista Medellín - Bogotá, donde una volqueta y un campero chocaron de frente, dejando como resultado cuatro personas heridas.

El hecho, que se registró a la altura del corregimiento La Danta del municipio de Sonsón, se habría dado por un giro inesperado que habría hecho el conductor del campero que transportaba pasajeros de Doradal a La Danta. Esta hipótesis es evaluada por las autoridades.

En medio del accidente, el campero se volcó mientras que la volqueta chocó contra el vehículo accidentado. Según las autoridades entre los heridos está el conductor del vehículo de transporte público, de 74 años, y tres de sus pasajeros entre los que están tres mujeres de 58, 67 y 69 años.

“Estos se estaban llevando hacia el Hospital del Puerto Triunfo y de ahí se hacían la valoración y ya se hacía el traslado a hospitales si lo requerían. Hacia Puerto Boyacá, La Dorada o hacia Medellín”, dijo a Blu Radio Juan Carlos Salazar, conductor de una de las ambulancias que atendió la emergencia.

Tras el accidente, el paso por la vía estuvo restringido mientras se hizo el retiro de los vehículos, lo que causó gran congestión en la movilidad por el corredor durante el resto del día.

Por ello, las autoridades de tránsito pidieron a los conductores atender las indicaciones de los agentes y transitar con precaución por la zona para evitar emergencias similares, especialmente en los próximos días que aumenta el tránsito por las fiestas de fin de año.

Ante lo ocurrido, la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia asumió las investigaciones para determinar las causas del accidente y las responsabilidades.