Incendio consumió nueve casas en Villa Caracas, Barranquilla

Imagen del video de redes sociales de la emergencia atendida por cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Foto: Redes sociales

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Un incendio consumió nueve casas en el asentamiento conocido como Villa Caracas, ubicado en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla. La emergencia se registró, específicamente, en la carrera 10 con calles 63 y 64, y dejó varias familias damnificadas.

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Según el reporte preliminar, las estructuras afectadas estaban construidas en madera, material que facilitó que el fuego pasara de una vivienda a otra en cuestión de minutos. Algunos testigos grabaron la emergencia en videos que circularon en redes sociales y muestran cómo las llamas avanzaron con rapidez, poniendo en riesgo tanto viviendas como vidas.

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla desplegó cuatro máquinas al lugar y gracias a su intervención se pudo frenar el avance de las llamas y evitar que la emergencia alcanzara mayores proporciones.

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Edwin Pacheco, comandante de la entidad, confirmó que no hubo personas fallecidas ni lesionadas. Sin embargo, advirtió que varias familias perdieron todo en cuestión de minutos, por lo que hizo un llamado a la solidaridad de los habitantes de la ciudad. La Alcaldía de Barranquilla adelantó una visita técnica en el sector para evaluar la situación de los afectados: “nuestro equipo acompaña a las familias y verifica sus condiciones para hacer entrega de las ayudas humanitarias a las que haya lugar”.

Durante esa inspección, el Distrito precisó que las viviendas afectadas se levantaron en una zona catalogada como suelo de protección y con amenaza alta, es decir, un terreno donde no está permitido construir por las condiciones de riesgo que presenta. Pacheco explicó que las casas de este sector están construidas con materiales altamente inflamables, por lo que pidió a las autoridades adelantar labores preventivas para reducir la posbilidad de que se repita la emergencia.

Hasta el momento los organismos de socorro no han entregado un reporte oficial sobre el origen del incendio. Entre las versiones preliminares se menciona la posibilidad de un cortocircuito por conexiones eléctricas irregulares, aunque esa hipótesis todavía no ha sido confirmada.