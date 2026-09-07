Masacre en Cali: ataque armado en bar deja tres personas muertas

Imagen de referencia. El ataque se registró en un bar del barrio Alto Nápoles, en el suroccidente de Cali. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Tres personas murieron y una más resultó herida tras un ataque armado registrado el domingo 6 de septiembre, en un bar del barrio Alto Nápoles, en el suroccidente de Cali. Según los testigos, tres hombres llegaron hasta el establecimiento, dispararon contra quienes se encontraban en el lugar y escaparon en motocicletas.

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Las víctimas fueron identificadas como Yoni Esteban Quinayas Armero, de 32 años; Cristhian Andrés Gallego Morcillo, de 29; y Ana Julieth Grijalba Hernández, de 31 años. Quinayas falleció en el lugar de los hechos, mientras que Gallego y Grijalba alcanzaron a ser trasladados a centros asistenciales, donde murieron horas después pese a la atención médica.

Hay una persona más herida. Se trata de un hombre de 32 años, cuya identidad y estado de salud no han sido revelados por las autoridades.

Las autoridades no han logrado establecer el paradero de los tres hombres que ingresaron al bar para disparar contra los presentes y huir en motocicleta, ni tienen una hipótesis sobre el móvil del ataque. La Policía Metropolitana de Cali y el CTI adelantan las labores de investigación para identificar a los responsables y establecer qué sucedió.

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El 16 de agosto de 2026, en una discoteca de ese mismo sector, fue asesinado Luis Ángel Jordán Garcés, conocido como “Quema Loma”, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, quien adelantaba su proceso de reincorporación mediante un proyecto productivo en Palmira. Tres personas también resultaron heridas en este ataque.

Indepaz indicó que esta es la masacre número 89 que han registrado este año. Además, recordaron que “la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 012/25 advirtiendo que Santiago de Cali se ha convertido en un nodo estratégico del crimen organizado, donde el reclutamiento de jóvenes es una de sus principales dinámicas”.