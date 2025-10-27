Incendio en Barranquilla destruyó ocho viviendas de madera: ¿qué pasó?

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla llevó dos carrotanques con capacidad de 3.540 galones cada uno porque no había agua en el sector. Foto: Archivo Particular

Un incendio se registró el domingo 26 de octubre en el suroccidente de Barranquilla, en el sector Villa Caracas, en el barrio El Bosque, y dejó ocho viviendas destruidas.

“Más de siete u ocho viviendas quedaron totalmente calcinadas por el fuego. Estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche. Gracias a Dios no se reportaron personas lesionadas”, dijo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco.

Según la información preliminar de las autoridades, el incendio habría iniciado por la fuga en una pipeta de gas propano en una de las viviendas afectadas. Entre 20 y 30 personas vivían en las casas que fueron consumidas por el fuego, que estaban construidas de madera y sus techos de zinc.

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla dispuso de seis máquinas, entre ellas dos carrotanques con capacidad de 3.540 galones cada uno, ya que en el sector afectado no tenían servicio de agua.

“La condición ameritaba un flujo de agua permanente. Tuvimos que activar el sistema de cisternas porque la zona no tenía suministro suficiente... Lamentable, porque esas familias quedan en el aire, quedan en el suelo”, indicó el comandante.

La emergencia no registró personas heridas, pero las familias tuvieron múltiples pérdidas materiales, entre enseres y ropa. “Cuando quisimos ver toda la comunidad comenzamos a movernos para echar agua, pero el agua se fue en ese momento y no conseguíamos. Sacamos agua de algunas casas, pero cuando quisimos ver ya todo estaba rodeado por el fuego y no pudimos hacer nada, hasta que llegaron los bomberos. Quedamos sin nada, se nos perdió todo, menos la ropa que teníamos puesta. Necesitamos ayudas”, contó Yulieth Tapia a Blu Radio.

Funcionarios del Distrito realizarán un censo para determinar el número de personas afectadas y poder gestionar ayudas como colchonetas, alimentos y alojamientos temporales.