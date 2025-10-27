Medellín rompió récord con el clásico más largo: 27 horas de fútbol

La jornada la llevaron a cabo en la cancha Marte 1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Medellín marcó un nuevo récord con el clásico más largo de su historia con 27 horas ininterrumpidas de fútbol en la cancha Marte 1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot que se completaron el fin de semana.

Lea: Ordenan cerrar el antiguo puente Pumarejo, en Barranquilla, por riesgo estructural

La maratón deportiva se convirtió en ejemplo de convivencia, respeto y transformación social. La actividad se llevó a cabo en el marco de una estrategia de la administración distrital llamada Cultura del Fútbol.

Se reunieron más de 30 equipos y colectivos ciudadanos, entre ellos barristas, estudiantes, comerciantes deportistas, periodistas taxistas, personas con discapacidad, población LGBTIQ+ e influenciadores.

Le puede interesar: Metro de Medellín restablece paso por Línea A tras tapar socavón en la vía férrea

En el evento marcaron 159 goles y fue considerado como un referente de cultura ciudadana. Además, sirvió de antesala al clásico antioqueño entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín que disputaron el domingo en el Atanasio Girardot con ambas hinchadas.

“En una verdadera fiesta de la convivencia de la pasión y sobre todo de la cultura del fútbol... un símbolo de la alegría y el compromiso de una ciudad que le apuesta al respeto y a la unión. Este evento reafirmó el poder del deporte como una herramienta de transformación social, de inclusión y de convivencia. Medellín volvió a demostrar que la pasión del fútbol puede vivirse con respeto y que las hinchadas pueden ser un ejemplo de paz”, manifestó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.