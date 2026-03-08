Incendio en barrio Las Flores de Barranquilla arrasó con dos restaurantes

Las llamas consumieron dos estaderos sobre el río Magdalena. Foto: Alcaldía de Barranquilla

En zona comercial del barrio La Flores, en el norte de Barranquilla se registró una grave emergencia en la tarde y noche del pasado sábado 7 de marzo por cuenta de un incendio de grandes proporciones que consumió por completo los restaurantes El Proveedor y El Carmen, y afectó varios establecimientos comerciales del sector.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la alcaldía de Barranquilla, el incendio se originó en uno de los restaurantes que quedó completamente destruido y debido a los fuertes vientos, las llamas se extendieron rápidamente por el lugar y zonas aledañas.

La emergencia fue atendida en primera instancia por la Policía de Barranquilla y cuatro máquinas de Bomberos de la ciudad, a los que luego se unieron la Armada y la comunidad. En imágenes compartidas en redes sociales se ve que las llamas alcanzaron gran altura, lo que causó temor en la zona.

Ante la magnitud de la emergencia, cuerpos de socorro trabajaron hasta la madrugada de este domingo para mitigar las llamas y entrar en fase de enfriamiento y remoción de escombros para evitar nuevas emergencias en el lugar.

El fuego terminó consumiendo el restaurante El Carmen y el Proveedor, así como causó afectaciones en otros establecimientos sobre el río Magdalena, donde las autoridades se encuentran haciendo un censo de afectaciones.

Aunque no se conocen las causas de la conflagración, primeras versiones señalan que pudo haber sido provocado por una vela tipo cohete, así como no descartan la posibilidad de un cortocircuito.

“De pronto pudo ser un cortocircuito porque cuando vimos fue la candela que salía, el viento cambió y fue cuando se quemó el restaurante El Proveedor. Aquí perdimos todo, los congeladores, las estufas. Tenemos 30 años trabajando aquí”, dijo a medios locales Tarsicia Berrío, la propietaria del restaurante El Carmen.

Finalmente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, así como adelantan las investigaciones correspondientes para determinar cuáles fueron las causas de la conflagración. Propietarios de los dos restaurantes pidieron el apoyo de la alcaldía para su recuperación.