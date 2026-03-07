Lugar de votación 2026 en Colombia: ¿Cómo consultarlo por internet?

Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República realizado en Corferias Foto: El Espectador - Luis Ángel

La Registraduría Nacional ha habilitado diferentes canales para que los votantes obtengan toda la información necesaria para participar en las votaciones que se realizarán este 8 de marzo, en las que se elegirán a nuevos representantes a la Cámara y senadores, así como se realizarán tres consultas presidenciales.

¿Cómo consultar el lugar de votación?

La Registraduría habilitó un chatbot en WhatsApp a través del número +57 310 257 9432 o en el enlace (aquí) a través del cual se puede obtener toda la información relacionada con las elecciones, incluyendo las listas y candidatos, jurados de votación y los resultados una vez se cierren las urnas.

Para interactuar con el chatbot se debe digitar el número de la cédula y escoger la opción: 📍 Lugar de votación - Dónde debes votar.

Luego de esto el chatbot le dará el departamento, el municipio, la zona, comuna o localidad, el puesto de votación, la mesa y la dirección de su puesto de votación

Adicionalmente podrá consultar su lugar de votación a través de la página de la Registraduría en el micrositio habilitado para las elecciones (aquí) o directamente en el link de la página para consultar los puestos de votación (aquí).

Al ingresar deberá escribir en el recuadro el número de cédula, dar clic en la casilla de “No soy un robot” y posteriormente dar clic en consultar.

Posteriormente se desplegará una ventana en la que también se muestra el departamento, el municipio, la zona, comuna o localidad, el puesto de votación, la mesa y la dirección de su puesto de votación, con una opción adicional de consulta de ubicación, en la que se puede ver en el mapa el lugar exacto donde se encuentra la mesa.

Este domingo 8 de agosto habrá elecciones de Congreso y consultas presidenciales, por lo que se abrirán urnas en todo el país desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.