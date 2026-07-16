Incendio en isla Salamanca volvió a llenar a Barranquilla de humo y ceniza

Desde la mañana, en el norte de Barranquilla se han reportado grandes nubes de humo provenientes de un nuevo incendio en isla Salamanca. Foto: Blu Radio

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Vuelve y juega. Desde la mañana de este jueves 16 de julio se han reportado grandes nubes de humo, especialmente en el norte de Barranquilla, por cuenta de un nuevo incendio en el parque Isla Salamanca. Los habitantes de la ciudad no solo han reportado la presencia de ceniza, sino también de una capa gris que nubló todo el panorama.

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El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, confirmó que la espesa nube de humo que se registra en la ciudad es proveniente de un incendio en el sector de Caño Verde en Isla Salamanca, que es atendido por personal de Parques Nacionales y bomberos de Sitionuevo, Magdalena.

Adicionalmente, la comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Margarita Velásquez, explicó en Blu Radio que ellos actúan cuando los incendios tocan mangle, mientras que “si es Enea (hierba larga que vive en agua dulce), ellos colocan las motobombas de ultra presión y comienzan a atacar el incendio”.

La humareda ha afectado sectores como la zona industrial y las localidades Norte y Centro Histórico y Riomar. Ante esto, el alcalde Alejandro Char hizo un llamado a Parques Nacionales y a la gobernación del Magdalena a tomar acciones para evitar que este tipo de emergencias se presenten.

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“¡Ya está bueno de seguir permitiendo que las quemas en la Isla Salamanca se repitan una y otra vez sin que existan soluciones de fondo!“, añadió el mandatario.

La semana pasada se registró una emergencia similar, por cuenta del tiempo seco que atraviesa la región.

Los incendios en Isla Salamanca se han convertido en un problema ambiental para Barranquilla. Son recurrentes en tiempos de sequía y la mayoría de las veces son provocados por cazadores, invasores de tierras y personas que se dedican a la producción del carbón ilegal que ingresan a la reserva y destruyen hectáreas de manglares y eneas.

En los últimos 10 años, las quemas han provocado afectaciones en 2.000 hectáreas de la reserva, así como se han reportado más de 25 quemas que arrastran material particulado que se condensa en el norte y centro de Barranquilla, lo que afecta la salud de sus habitantes.