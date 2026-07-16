Lo que se sabe del asesinato del papá de alias 27, señalado excabecilla de Los Costeños

Imagen de referencia. Luna fue asesinado mientras se encontraba sentado frente a una vivienda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de un ataque sicarial, que se registró en la noche del pasado miércoles 15 de julio, fue asesinado Humberto Luna Pacheco, de 63 años, quien era el padre de alias “27″ o “Peluca”, quien fue uno de los cabecillas del grupo delincuencial de “Los Costeños”.

Lea: Por falta de energía, habitantes de San Roque bloquearon la calle 30 en Barranquilla

Según informó la Policía Metropolitana de Barranquilla, el crimen ocurrió en la carrera 54 con calle 55. Los sicarios llegaron en una motocicleta y dispararon contra Luna Pacheco en reiteradas ocasiones, mientras se encontraba sentado en una silla. El hombre falleció en el lugar.

“Este nuevo crimen estaría relacionado con una presunta ‘vendetta’ contra el círculo familiar y criminal de ‘27’, quien recientemente habría jurado lealtad a la facción conocida como ‘El Freseo’, encabezada por alias ‘El Menor’”, señaló la Policía.

De Luna Pacheco se sabe que era cobradiario o gota a gota, y desde hace varias semanas había quedado encargado del control de varias rutas de cobro, luego de que fuera asesinado un primo de alias “27″, que estaba encargado, entre otras, de esa actividad ilegal.

Le puede interesar: Ladrones se hicieron pasar por agentes de la Sijín para robar a pareja de adultos en Cali

Lo que llama la atención del caso es que hace poco se conoció que alias 27 le juró lealtad a alias El Menor, cabecilla de la escisión de “Los Costeños” conocida como “El Freseo” o “Nueva Generación”, que ahora se encuentra en disputa por el control de las rentas ilegales. De igual forma, se conoció un video en el que amenazaba a varias personas de Malambo.

Alias 27 se hizo famoso el año pasado tras aparecer en el cartel de los más buscados de Barranquilla. El sujeto era señalado de trabajar de la mano de alias Castor y estar detrás de varias actividades relacionadas con el narcotráfico, homicidios selectivos y extorsiones en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Finalmente, fue capturado en marzo de 2025 en una vivienda campestre de La Cumbre, en el departamento del Valle del Cauca.