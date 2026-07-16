Por falta de energía, habitantes de San Roque bloquearon la calle 30 en Barranquilla

Los manifestantes señalan que llevan varios días sin el servicio. Foto: Archivo Particular

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Gran congestión vial se ha mantenido a lo largo de este jueves 16 de julio sobre la calle 30 con carrera 38 de Barranquilla, por cuenta de bloqueos realizados por los habitantes de San Roque, ante cortes prolongados del servicio de energía.

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Desde temprano, en cercanías a la iglesia del barrio San Roque, los manifestantes bloquearon el paso de la vía. Además de instalar barricadas para impedir el paso de carros y motos, prendieron fuego a llantas, por lo que se extendió una gran nube de humo en el sector.

Los manifestantes llevan desde el pasado miércoles realizando reclamos por los constantes cortes en el servicio. En la última semana han tenido varios, que, señalan, duran hasta días, por lo que decidieron tomarse la calle.

En la zona hace presencia la Policía Metropolitana de Barranquilla, que ha intentado controlar y mediar las acciones de los manifestantes, mientras que vehículos particulares y buses de transporte público han tenido que buscar vías alternas.

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En la mañana de este miércoles, el edil Fabián Meléndez indicó a la Emisora del Atlántico que en este mismo sector se han aumentado los hurtos de cables y luminarias, lo que se extiende de la calle 30 a la 21, e incluye parques.

Aseguró que la problemática es tan crítica que se ha suspendido la soterrización de las redes eléctricas, debido a que los delincuentes han encontrado la forma de sacar los cables para robarlos. Los problemas también se extienden a la red de internet.

Frente a las manifestaciones, la empresa Air-e no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.