Indignación por asesinato de entrenador de fútbol en Sabanagrande en medio de un atraco

Aldair de Jesús Pérez Sarmiento, de 29 años, era entrenador de la escuela de fútbol Real Sabanagrande. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hecho violento se registró en el municipio de Sabanagrande, Atlántico, en el que fue asesinado un reconocido entrenador de fútbol en la tarde del viernes 23 de enero. El crimen ocurrió en el barrio Villa Felina, mientras la víctima esperaba a un amigo frente a un corresponsal bancario.

Lea: Globo de mecha cayó en una cancha de Envigado mientras niños jugaban fútbol y causó incendio

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, identificada como Aldair de Jesús Pérez Sarmiento de 29 años, recibió varios disparos después de que le hurtaran sus pertenencias.

Una cámara de seguridad del sector registró el momento en el que dos hombres llegan en una motocicleta, el conductor se baja y el parrillero camina hacia Pérez con un arma. El delincuente le arrebató un bolso y algunas pertenencias. Cuando se disponían a huir, el parrillero armado regresó y disparó en repetidas ocasiones contra el entrenador.

A pesar de las heridas, el hombre logró caminar, avanzando algunos metros en dirección a su amigo y luego se desplomó sobre el pavimento. Personas que se encontraban en el sector intentaron auxiliarlo mientras los agresores escaparon del lugar.

Pérez fue trasladado de urgencia al Hospital Universidad del Norte, donde ingresó con múltiples heridas por arma de fuego. Pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció minutos después tras sufrir varios paros cardiorrespiratorios.

Le puede interesar: Estos son los cierres viales y desvíos que hay en Medellín por obras del metro de la 80

La Policía del Atlántico adelanta las investigaciones correspondientes e informó que el video de seguridad es una pieza clave para identificar a los responsables. La grabación registró parcialmente el rostro del parrillero armado y las características de la motocicleta usada para el crimen.

El asesinato causó indignación en la comunidad del municipio, especialmente en la Escuela de Fútbol Real Sabanagrande, donde la víctima trabaja como entrenador de niños y adolescentes.

“Con el alma en pedazos y un vacío imposible de llenar, nuestro club deportivo se une en una sola voz para despedir a un ser excepcional, el profesor Aldair Pérez. No solo nos enseñó a tratar el balón, sino el verdadero significado de la superación. Su legado quedará grabado en el césped y en el alma de cada niño que tuvo la fortuna de ser su alumno”, expresó el club deportivo a través de un comunicado.

Las autoridades reiteraron que la investigación continúa y que no descartan ninguna hipótesis. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que brinde información a través de la línea 123 o los números de los cuadrantes que permita dar con los responsables del crimen.