Globo de mecha cayó en una cancha de Envigado mientras niños jugaban fútbol y causó incendio

Un globo de mecha de gran tamaño cayó en una cancha sintética del Polideportivo Sur de Envigado, en el sur del Valle de Aburrá, y provocó un incendio mientras un grupo de niños realizaba un entrenamiento de fútbol en la tarde del domingo 25 de enero.

El hecho fue reportado a la Línea Única de Emergencias y obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos del municipio. No se reportaron personas lesionadas, pero la cancha sufrió daños de consideración.

Según la información entregada por la alcaldía, el globo tenía una dimensión aproximada de 5.000 pliegos y cayó de forma repentina en una de las canchas auxiliares del escenario deportivo. Cuando el fuego entró en contacto con el material sintético se generó una conflagración en uno de los costados del terreno.

Padres de familia y personas presentes reaccionaron rápidamente para que ninguno de los niños que practicaba en el lugar resultara afectado, además lograron controlar parcialmente el fuego mientras llegaban los organismos de emergencia.

Al lugar también llegó personal de la Oficina de Gestión del Riesgo, que realizó la evaluación de la situación y adoptó medidas preventivas. Posteriormente, el Instituto de Deportes y Recreación de Envigado y la administración municipal evaluaron los daños, que podrían obligar al reemplazo total de la grama sintética afectada.

Al parecer, el globo habría sido elevado en una finca en el sector Alto de las Flores, por habitantes del municipio y ciudadanos extranjeros que estaban de visita. En imágenes compartidas en redes sociales se ve el globo decorado con escudos de clubes de fútbol brasileño, además de la bandera de Brasil.

“Reiteramos a la comunidad que, de acuerdo con el Capítulo II del Decreto 545 de 2019, el uso de globos de mecha está totalmente prohibido en el municipio de Envigado, debido al alto riesgo que representan para la vida, el medio ambiente y la infraestructura pública”, comunicó la alcaldía, además de rechazar lo ocurrido.