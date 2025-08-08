Hallaron cinco cuerpos enterrados en zona rural en Santa Bárbara, Antioquia

Los restos fueron hallados en una zona suburbana de Santa Bárbara, en Antioquia. Foto: VIVA Antioquia

En un sector conocido como Palestina, en zona limítrofe entre área urbana y rural del municipio de Santa Bárbara, en Antioquia, las autoridades encontraron, dentro varias fosas, los restos de cinco personas aún por identificar.

Según indicó la Corporación para el Desarrollo Social (Corpades), el hallazgo se hizo dentro de un parqueadero el pasado 7 de agosto, mientras que el alcalde Jorge Mario Quintana explicó que los restos fueron encontrados en diferentes fosas ubicadas cerca una de la otra.

“Este es un sector suburbano, entendiendo suburbano como un límite entre lo que es la parte urbana y el sector rural, pero relativamente muy cerca al sector urbano. No fue en un único sitio; digamos que el perímetro tampoco está muy alejado uno del otro, pero no fue en un sitio específico donde se hallaran los cinco cuerpos, pero es relativamente cerca al sector urbano”, señaló a Caracol Radio el mandatario.

Los cuerpos fueron trasladados del municipio del suroeste antioqueño a Medicina Legal en Medellín, donde se espera que se haga la identificación de las víctimas y se determine las causas de las muertes.

Ante esto, Quintana indicó a Blu Radio que “las personas que consideren pertinente verificar si alguno de los cuerpos exhumados corresponde a un familiar desaparecido, decirles que pueden dirigirse a la sede principal de Medicina Legal, porque existen procedimientos técnicos que se iniciarán para determinar con certeza a qué nombre, a qué persona corresponde los cuerpos hallados“.

Aunque no se descarta que el caso esté relacionado con bandas criminales en la región, el mandatario indicó que se esperan las correspondientes investigaciones, dado que “nosotros no tenemos los problemas que tiene la gran mayoría de los municipios en Antioquia y en el país de pronto del microtráfico (…), mientras no sea información oficial, creería yo que no es pertinente afirmarlo“.